İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, başarılı futbolcusu David Luiz ile olan sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı. 2011 yılında Benfica’dan İngiliz ekibine transfer olan 32 yaşındaki futbolcu 2014’de Paris Saint Germain’e transfer olmuş ve 2016 yılında tekrardan Chelsea’ye dönmüştü. Luiz, Chelsea formasıyla 246 maçta forma giydi.
Chelsea, David Luiz’in sözleşmesini uzattı
10.05.2019 - 22:27 | Son Güncelleme: 10.05.2019 - 22:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Chelsea, başarılı savunma oyuncusu David Luiz’in sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.
Etiketler : Chelsea,
623601 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/623601.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
31
18
9
4
64
29
35
63
2
Başakşehir
31
18
9
4
45
18
27
63
3
Beşiktaş
31
17
8
6
66
41
25
59
4
Trabzonspor
31
16
8
7
57
41
16
56
5
Malatyaspor
31
12
8
11
43
40
3
44
6
Alanyaspor
31
12
6
13
34
39
-5
42
7
Antalyaspor
31
12
6
13
35
51
-16
42
8
Konyaspor
31
9
14
8
37
35
2
41
9
Çaykur Rizespor
31
9
13
9
43
43
0
40
10
Kasımpaşa
31
11
5
15
49
56
-7
38
11
Sivasspor
31
9
10
12
41
45
-4
37
12
Fenerbahçe
31
8
13
10
38
42
-4
37
13
Kayserispor
31
9
10
12
31
45
-14
37
14
Ankaragücü
31
10
7
14
33
48
-15
37
15
Göztepe
31
10
3
18
32
38
-6
33
16
Erzurum BB
31
7
11
13
33
39
-6
32
17
Bursaspor
31
5
15
11
25
36
-11
30
18
Akhisar Bld.Spor
31
6
7
18
30
50
-20
25
1. Hafta Maçları
10.8.2018
Mke Ankaragücü 1 - 3 Galatasaray
11.8.2018
Sivasspor 1 - 0 Alanyaspor
11.8.2018
Çaykur Rizespor 2 - 3 Kasımpaşa
11.8.2018
Fenerbahçe 2 - 1 Bursaspor
12.8.2018
Atiker Konyaspor 3 - 2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
12.8.2018
Medipol Başakşehir Fk 2 - 0 Trabzonspor
12.8.2018
Beşiktaş 2 - 1 Akhisarspor
12.8.2018
Göztepe 1 - 3 Yeni Malatyaspor
13.8.2018
Kayserispor 2 - 0 Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
32
21
4
7
47
26
21
67
2
Denizlispor
32
19
9
4
56
30
26
66
3
Hatayspor
32
17
10
5
53
22
31
61
4
Gazişehir Gaziantep
32
16
8
8
54
28
26
56
5
Osmanlıspor
32
17
5
10
42
24
18
56
6
Altınordu
32
15
9
8
46
30
16
54
7
Adana Demirspor
32
15
7
10
46
35
11
52
8
Ümraniye
32
14
10
8
41
32
9
52
9
Boluspor
32
13
7
12
38
36
2
46
10
Altay
32
11
11
10
47
37
10
44
11
İstanbulspor
32
9
13
10
40
40
0
40
12
Balıkesirspor
32
11
7
14
36
40
-4
40
13
Eskişehirspor
32
9
8
15
42
60
-18
35
14
Adanaspor
32
8
10
14
37
45
-8
34
15
Giresunspor
32
7
12
13
29
39
-10
33
16
Afjet Afyonspor
32
6
8
18
35
53
-18
26
17
Elazığspor
32
6
7
19
38
59
-21
25
18
Karabükspor
32
0
3
29
9
100
-91
0