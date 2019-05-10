Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar

7. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Chedjou’nun kafa vuruşu az farkla auta gitti.

16. dakikada sağ kanattan Saivet’in ceza sahası içine yaptığı ortaya iyi yükselen Chedjou’nun kafası ağlara gitti. 0-1

20. dakikada Shehu’nun sağ kanattan ceza sahası içine kestiği ortada kaleciyle karşı karşıya kalan Onur Atasayar’ın vuruşu az farkla yandan auta çıktı.

28. dakikada paslaşarak ceza sahasına içine giren yeşil beyazlılarda Onur Atasayar’ın, penaltı noktası üzerine yerden çıkardığı pasına müsait pozisyonda Saivet’in vuruşu yandan auta gitti.

45. dakikada Umut Nayir’in ceza sahası sağ çaprazından sert şutu az farkla yandan auta gitti.

49. dakikada ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Aytaç Kara’nın sert şutunu kaleci Boffin çıkardı.

55. dakikada Aytaç Kara’nın kafayla pasında topla buluşa n Umut Nayir’in gelişine zayıf vuruşu kalecide kaldı.

69. dakikada Shehu’nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Allano Lima’nın sert şutunu kaleci kurtardı.

71. dakikada Allano Lima’yı düşüren Cissokho, ikinci sarı karttan, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

81. dakika da sağ kanattan Amilton’un ortasına altı pas içinde Serdar Özkan’ın ayak koyduğu top az farkla auta çıktı.

Stat: Antalya

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Kerem Ersoy xx, Esat Sancaktar xx

Antalyaspor: Boffın x, Sangare x, Diego x, Celutska x,Cissokho x, Chico ? (Yekta Kurtuluş dk. 26 x), Hakan Özmert x, Amilton x, Fredy x (Serdar Özkan dk.58 x), Doukara x (Doğukan Sinik dk. 72 x), Mevlüt Erdinç x

Yedekler: Ferhat Kaplan, Tarık Çamdal,Drole, Erman Vardar, Harun Alpsoy, Bahadır Öztürk, Sergen Yatağan

Teknik direktör: Bülent Korkmaz

Bursaspor: Okan Kocuk xx, Shehu xx, Ertuğrul Ersoy xx, Chedjou xxx, Onur Atasayar xx (Latovlevici dk. 70 x), Aytaç Kara xx, Badji xx, Allano Lima xx, Saivet xxx (Furkan Soyalp dk. 89 x),Umut Meraş xx (Burak Kapacak dk. 78 x)Umut Nayir xx

Yedekler: Muhammet Şengezer, Vergini, Kubilay Kanatsızkuş, Muhammet Emin Sarıkaya, Sakho, Jani Atanosov

Teknik direktör: Mesut Bakkal

Gol: Chedjou (dk.16) (Bursaspor)

Sarı kart: Umut Nayir, Umut Meraş, Burak Kapacak (Bursaspor) Cissokho, Hakan Özmert, Diego (Antalyaspor)

Kırmızı kart: Cissokho (dk. 71) (Antalyaspor)