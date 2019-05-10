Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son hafta maçında Fenerbahçe Beko'ya 138-62 yenilen Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'un başantrenörü Ozan Bulkaz, "Üzücü bir dönem geçirdik ve neticesinde Anadolu'dan bir takım daha Süper Lig'e veda etti." dedi. Bulkaz maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, sezonun son maçını oynadıklarını ve Sakarya iline teşekkür ettiklerini söyledi.

Tarafların son maçta gösterdikleri destekten dolayı mutluluk duyduklarını aktaran Bulkaz, "Üzücü bir dönem geçirdik ve neticesinde Anadolu'dan bir takım daha Süper Lig'e veda etti. Tabii ki bunlar hoş değil ama yaşandı. Burada emeği geçen herkese özellikle Sakarya halkına ve taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Son ana kadar ellerinden geleni ve fazlasını oyuncularla yaptıklarını vurgulayan Bulkaz, genç oyunculara teşekkür ederek, "Bizden yana da hakkımız helal olsun. Sakarya halkına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Obradovic: "Saygı duyarak ciddi bir maç daha oynamaya çalıştık"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic de öncelikle Sakarya'nın bu duruma gelmesinden ve sadece genç oyuncularla oynamış olmasından dolayı çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Sakarya temsilcisinde mücadele eden genç oyuncuları tebrik eden Obradovic, Sakarya'nın bir daha asla böyle bir pozisyona gelmemesini diledi.

Karşılaşma için fazla söylenecek sözün olmadığına işaret eden Obradovic, "Sadece kendimize ve rakibimize saygı duyarak ciddi bir maç daha oynamaya çalıştık. Taraftarlarımıza da bugün de göstermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.