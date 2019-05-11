Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp dergisindeki yazısında hem bu sezon hem de önümüzdeki sezon için çarpıcı açıklamalar yaptı. Başta, beşinci defa üst üste Final Four’a kalan basketbol takımı olmak üzere amatör branşlardaki başarılardan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Koç, futbol takımının da önümüzdeki sezon bambaşka bir kimlikle taraftarın karşısına çıkacağını belirtti. “Şimdi önümüze bakmalı ve gelecek sezon şampiyonluğa uzanacak çok daha iyi bir Fenerbahçe için hazırlanmalıyız” diyen Koç “Hocamız Ersun Yanal ile yaptığımız istişareler doğrultusunda pozisyonlarımızı, oyuncu profillerini ve de bu doğrultuda potansiyel transfer listemizi belirledik” diyerek hocayla yola devam edeceklerini teyit etti.

Takım ruhu önemli

“Amacımız maçın son düdüğüne kadar savaşacak, mücadeleci ve bir o kadar da kaliteli takım kimliği oluşturmaktır” diyen Fenerbahçe Başkanı “Bu çerçevede gereken adımları atarak transferlerimizi gerçekleştireceğiz. Takım ruhuna sahip, mücadele eden, maçı sonuna kadar arzulayan, en önemlisi ise Fenerbahçe’ye yakışan kalitede oyun ortaya koyan bir takım oluşturacağız. Sezonun özellikle ilk yarısında yapılan yanlışlar ve oluşan tablo, ikinci yarıyla beraber bir nebze de olsa düzelme yoluna girse de sahada beklediğimiz sonuçları alamadık. Geriye üç maçımız kaldı. Amacımız tüm maçlarımızı kazanarak sezonu en iyi şekilde sonlandırmak” ifadelerini kullandı.



Kalinic ısrarı

Transferde önceliği forvet hattına veren Fenerbahçe, Slimani ve Frey'in yerine gelecek isimleri belirledi. Sözleşmesi sona erecek Roberto Soldado ile yeniden masaya oturmayı planlayan sarı-lacivertliler, Rizespor'un gol makinesi Vedat Muriç'le de prensipte anlaştıktan sonra, Atletico Madrid'in Hırvat golcüsü Nikola Kalinic'i kiralamak için harekete geçti. Fenerbahçe ayrıca Galatasaray'dan ayrılacak olan Sinan Gümüş için de nabız yokladı.

Elif’e çılgın teklif

∂ Fenerbahçe iki sezon önce 280 bin dolara kadrosuna kattığı Elif Elmas’ı rekor bir ücretle satmaya hazırlanıyor. İngiliz ve İtalyan kulüplerinin kıyasıya yarışında rakam 15 milyon avroya kadar yükseldi. İtalyan basınından CalcioMercato’nun haberine göre Lazio bu rakamla Elif için en yüksek teklifi yapan kulüp oldu. Ancak Fenerbahçe yönetimi, taliplerin artması sebebiyle talebini 20 milyon avroya yükseltti.