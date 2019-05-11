Beşiktaş’ta gerçekleşen 2018 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul’da Fikret Orman ve yönetimi, idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi. Erken saatlerde başlayan ve birçok kez yaşanan gerginliklerin damga vurduğu genel kurulda, önce 1 Ocak 2018 ile 16 Eylül 2018 arasında görev yapan yönetim oylandı. İdari yönden ibra edilen Fikret Orman yönetimi, ardından da mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi. 16 Eylül 2018 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında görev yapan Fikret Orman ve yönetimi de aynı şekilde oy çokluğuyla önce idari yönden ardından da mali yönden ibra edildi.
Fikret Orman ve yönetimi, idari ve mali açıdan ibra edildi
11.05.2019 - 14:45 | Son Güncelleme: 11.05.2019 - 14:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş’ta gergin geçen Olağan İdari ve Mali Genel Kurul’da Fikret Orman ve yönetimi, oy çokluğuyla hem idari yönden hem de mali yönden ibra edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fikret Orman,Beşiktaş,
623733 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/623733.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
31
18
9
4
64
29
35
63
2
Başakşehir
31
18
9
4
45
18
27
63
3
Beşiktaş
31
17
8
6
66
41
25
59
4
Trabzonspor
31
16
8
7
57
41
16
56
5
Malatyaspor
31
12
8
11
43
40
3
44
6
Alanyaspor
31
12
6
13
34
39
-5
42
7
Antalyaspor
32
12
6
14
35
52
-17
42
8
Konyaspor
31
9
14
8
37
35
2
41
9
Çaykur Rizespor
31
9
13
9
43
43
0
40
10
Kasımpaşa
31
11
5
15
49
56
-7
38
11
Sivasspor
31
9
10
12
41
45
-4
37
12
Fenerbahçe
31
8
13
10
38
42
-4
37
13
Kayserispor
31
9
10
12
31
45
-14
37
14
Ankaragücü
31
10
7
14
33
48
-15
37
15
Göztepe
31
10
3
18
32
38
-6
33
16
Bursaspor
32
6
15
11
26
36
-10
33
17
Erzurum BB
31
7
11
13
33
39
-6
32
18
Akhisar Bld.Spor
31
6
7
18
30
50
-20
25
1. Hafta Maçları
10.8.2018
Mke Ankaragücü 1 - 3 Galatasaray
11.8.2018
Sivasspor 1 - 0 Alanyaspor
11.8.2018
Çaykur Rizespor 2 - 3 Kasımpaşa
11.8.2018
Fenerbahçe 2 - 1 Bursaspor
12.8.2018
Atiker Konyaspor 3 - 2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
12.8.2018
Medipol Başakşehir Fk 2 - 0 Trabzonspor
12.8.2018
Beşiktaş 2 - 1 Akhisarspor
12.8.2018
Göztepe 1 - 3 Yeni Malatyaspor
13.8.2018
Kayserispor 2 - 0 Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
32
21
4
7
47
26
21
67
2
Denizlispor
32
19
9
4
56
30
26
66
3
Hatayspor
32
17
10
5
53
22
31
61
4
Gazişehir Gaziantep
32
16
8
8
54
28
26
56
5
Osmanlıspor
32
17
5
10
42
24
18
56
6
Altınordu
32
15
9
8
46
30
16
54
7
Adana Demirspor
32
15
7
10
46
35
11
52
8
Ümraniye
32
14
10
8
41
32
9
52
9
Boluspor
32
13
7
12
38
36
2
46
10
Altay
32
11
11
10
47
37
10
44
11
İstanbulspor
32
9
13
10
40
40
0
40
12
Balıkesirspor
32
11
7
14
36
40
-4
40
13
Eskişehirspor
32
9
8
15
42
60
-18
35
14
Adanaspor
32
8
10
14
37
45
-8
34
15
Giresunspor
32
7
12
13
29
39
-10
33
16
Afjet Afyonspor
32
6
8
18
35
53
-18
26
17
Elazığspor
32
6
7
19
38
59
-21
25
18
Karabükspor
32
0
3
29
9
100
-91
0