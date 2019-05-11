Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başkan Koç, "Normal şartlarda Fenerbahçeliler yarın 10.30'dan sonra televizyonlarını izlesinler diyecektim ama enteresan bir gün geçirdik. Bence Türk futbolu açısından sıkıntılı bir gün. Maçımız 2-1 bitti çok daha farklı kazanabilirdik ama önemli değil. Aslında bu sezon yaşadıklarımızın bir özetiydi bu maç da. Fakat Türk futbolu açısından son derece üzücü, endişe verici aslında bununla beraber malumun ilanı. Ben gerek seçim sürecinde gerek seçildikten sonra her zaman bu sistemin temizlenmesi gerektiğini üstüne basa basa söylüyorum. Ne bir mazeret olarak ne bir maç sonucu sonrası. Sistemin kokuşmuş olduğunu vasatlığın altında olduğunu teknolojiye rağmen ne kadar kurgulanmış olduğunu görüyorsunuz. Bugün yaşananlara şaşırsam mı üzülsem mi gülsem mi bilemiyorum ama hakikaten yazık, çok yazık. Bu aslında beceriksizlikle basit bir insan hatasıyla küçük bir yanlışla anlatılabilecek bir durum değil, bunun çok çok ötesinde. Türk futbolunun bu anlayıştan, bu zihniyetten, bu virüslerden arınması lazım. Bu 1 kulübün, kulüp başkanının 2-3 kulübün bir araya gelerek yapabileceği bir iş değil. Tablo ortada. Halkın, kamuoyunun tepkileri de ortada. Sosyal medya diye bir mecra var" dedi.

"BU SİSTEMİN BÖYLE DEVAM ETMEMESİ GEREKİYOR"

Sistemin temizlenmesi ve değişmesi gerektiğini söyleyen Ali Koç şöyle konuştu: "Sadece futbolu yönetenler değil, bu değer zincirinin içindeki tüm paydaşların temizlenmesi, temizlenemeyeceklerden arındırılması ve bu sistemin böyle devam etmemesi gerekiyor. Tepkili konuşmalar da bir şeyi değiştirmiyor ama bence Türk futbolu ayağa kalkmalı, Türk futbolu ortak tepkiler verebilmeli, Türk futbolu kendi içinde kendi kendini temizleyebilmeli. Adil rekabetin sağlanabileceğini hep beraber gösterebilmeliyiz. İnsan olduğu yerde tabi hata olur ama hata var hata var. Hatadan öteye bir durumdan bahsediyoruz. Her zaman ifade etmişimdir, TFF Türk futbolunda adil rekabetin hakkaniyetin sağlanması için en önemli sorumluluğu en yüksek olan kurumdur. Hepimiz sorumlulukları vardır ama 1 numaralı kurum TFF'dir. Futbolun ne kadar gerginlik oluşturduğunu, nasıl ayrıştırıcı bir konumda olduğunu, nefret tohumlarının nasıl ekildiğini üzülerek görüyoruz. Çocuklarımıza bırakacağımız mirasın bu olmaması lazım."

"BU GECE RİZE'DE YAŞANANLAR SÖZÜN BİTTİĞİ YER, MAÇ OLSA GEREK"

Doğru bildiğini ve inandıklarını söylemeye devam edeceğini dile getiren Ali Koç, "Herhalde bu gece Rize'de yaşananlar sözün bittiği yer, maç olsa gerek. Ben doğru bildiğimi inandıklarımı söylemeye devam edeceğim. Sadece bizim söylememizle bu olmuyor. Bence Türk futbolunun içindeki aktörlerin hepsinin, bilhassa yönetimsel durumda olanların hepsinin temizlenip, hazır yeni seçim varken kendi konularında kifayetli riyakatı yüksek futbola katma değer sağlayabilecek, adaleti sağlayabilecek marka değerini arttırabilecek, tribünlerin dolu olmasını sağlayacak, kulüplerin finansal yapılarının daha sağlıklı bir konuma gelmesi için yapısal reformları yapabilecek, teknolojiyi en iyi şekilde kullanabilecek tok yekün Türk futbolunu kalkındırabilecek, bu işi yapabilecek kifayetli riyakati yüksek değişik konularda uzmanlarda oluşması gerektiğini bir kez daha görüyoruz. Çok merak ediyorum nasıl bir açıklama olacak? Bu hatalar nasıl anlatılacak? Yorumcular üzerlerindeki formayı çıkartıp, hakkaniyet çerçevesinde adil bir gözle nasıl yorumlayacak ben çok merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ali Koç son olarak tüm annelerin anneler gününü kutlayarak sözlerini noktaladı.