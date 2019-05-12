Karşılaşmanın ilk yarısı Denizlispor’un 4-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. Maçın hakemi Erkan Özdamar’ın ilk yarının bitiş düdüğünü çalmasının ardından tribünden atlayan taraftarlar bir anda sahaya girdi. Yüzlerce genç ve çocuk taraftar sahaya girdi. Çocuklar ellerine geçirdiği toplarla oynamaya başlarken, çocuk ve gençleri sahadan ise Başkan Çetin ile yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve polis çıkardı. İlginç anların yaşandığı anlar yaklaşık 5 dakika sürdü.
İlk yarının bitiş düdüğü çaldı, taraftarlar sahaya indi
12.05.2019 - 17:50 | Son Güncelleme: 12.05.2019 - 19:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında oynanan Abalı Denizlispor, Kardemir Karabükspor maçının ilk yarısının bitiş düdüğü ile birlikte yeşil-siyahlı tribünde oturan taraftarlar top oynadı. Taraftarları sahadan Kulüp Başkanı Ali Çetin ve polis çıkardı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Abalı Denizlispor,Kardemir Karabükspor,
623935 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/623935.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
32
19
9
4
67
31
36
66
2
Başakşehir
31
18
9
4
45
18
27
63
3
Beşiktaş
31
17
8
6
66
41
25
59
4
Trabzonspor
31
16
8
7
57
41
16
56
5
Malatyaspor
31
12
8
11
43
40
3
44
6
Alanyaspor
31
12
6
13
34
39
-5
42
7
Antalyaspor
32
12
6
14
35
52
-17
42
8
Konyaspor
31
9
14
8
37
35
2
41
9
Çaykur Rizespor
32
9
13
10
45
46
-1
40
10
Fenerbahçe
32
9
13
10
40
43
-3
40
11
Sivasspor
32
9
11
12
44
48
-4
38
12
Kasımpaşa
31
11
5
15
49
56
-7
38
13
Kayserispor
31
9
10
12
31
45
-14
37
14
Ankaragücü
31
10
7
14
33
48
-15
37
15
Göztepe
32
10
4
18
35
41
-6
34
16
Bursaspor
32
6
15
11
26
36
-10
33
17
Erzurum BB
31
7
11
13
33
39
-6
32
18
Akhisar Bld.Spor
32
6
7
19
31
52
-21
25
1. Hafta Maçları
10.8.2018
Mke Ankaragücü 1 - 3 Galatasaray
11.8.2018
Sivasspor 1 - 0 Alanyaspor
11.8.2018
Çaykur Rizespor 2 - 3 Kasımpaşa
11.8.2018
Fenerbahçe 2 - 1 Bursaspor
12.8.2018
Atiker Konyaspor 3 - 2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
12.8.2018
Medipol Başakşehir Fk 2 - 0 Trabzonspor
12.8.2018
Beşiktaş 2 - 1 Akhisarspor
12.8.2018
Göztepe 1 - 3 Yeni Malatyaspor
13.8.2018
Kayserispor 2 - 0 Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
32
21
4
7
47
26
21
67
2
Denizlispor
32
19
9
4
56
30
26
66
3
Hatayspor
32
17
10
5
53
22
31
61
4
Gazişehir Gaziantep
32
16
8
8
54
28
26
56
5
Osmanlıspor
32
17
5
10
42
24
18
56
6
Altınordu
32
15
9
8
46
30
16
54
7
Adana Demirspor
32
15
7
10
46
35
11
52
8
Ümraniye
32
14
10
8
41
32
9
52
9
Boluspor
32
13
7
12
38
36
2
46
10
Altay
32
11
11
10
47
37
10
44
11
İstanbulspor
32
9
13
10
40
40
0
40
12
Adanaspor
33
9
10
14
40
45
-5
37
13
Eskişehirspor
33
9
8
16
42
63
-21
35
14
Balıkesirspor
32
11
7
14
36
40
-4
34
15
Giresunspor
32
7
12
13
29
39
-10
33
16
Afjet Afyonspor
33
7
8
18
36
53
-17
29
17
Elazığspor
33
6
7
20
38
60
-22
25
18
Karabükspor
32
0
3
29
9
100
-91
0