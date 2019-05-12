Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşılaşmanın ilk yarısı Denizlispor’un 4-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. Maçın hakemi Erkan Özdamar’ın ilk yarının bitiş düdüğünü çalmasının ardından tribünden atlayan taraftarlar bir anda sahaya girdi. Yüzlerce genç ve çocuk taraftar sahaya girdi. Çocuklar ellerine geçirdiği toplarla oynamaya başlarken, çocuk ve gençleri sahadan ise Başkan Çetin ile yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve polis çıkardı. İlginç anların yaşandığı anlar yaklaşık 5 dakika sürdü.