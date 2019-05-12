Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında, deplasmanda Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor’un Teknik Direktörü Ünal Karaman, maç sonu açıklamalarda bulundu. Konuşmasına mübarek günlerde takımını yalnız bırakmayan her iki takımın taraftarına teşekkür ederek başlayan Karaman, “Maç geneline baktığımız anda tabii ki iki takım açısından da belki memnun olunmayacak bir sonuç. Biz kazanmak istiyorduk ki, son 2 haftaya da en azından üçüncülük şansımızı biraz daha üst seviyelerde tutalım diye. Oyuncularım gayret gösterdiler, samimi mücadele ettiler. Ben sezon başından beri söylüyorum, bu takımın içinde yaşamış oldukları zorlukları tabii ki idari boyutunu bir kenara bırakıyorum, bu futbolcu kadrosu inanmamış olsaydı, bizi bu günlere getirmezlerdi. Dolayısıyla ben onları hatalarıyla da seviyorum. Bugün evet basit hatalar yaptık, basit goller yedik. Bize yakışmayacak goller yedik. Ama bu futbolun içerisinde var maalesef, bir oyuncudan kendi özelliği dışında ekstra şeyler isterseniz, oyuncu iyi niyetle bunu yapmaya çalışırsa, ben buna kayıtsız kalamam. Evet üzüldük. Belki 1-0’dan sonra 2-0’ı bulabileceğimiz pozisyonlar oldu. Belki ilk yarı maçı koparabileceğimiz pozisyonlar oldu. Buna karşılık her şeye rağmen gösterilen mücadeleden memnunum. Kazansaydık daha memnun olacaktım” ifadelerini kullandı.
Ünal Karaman: 'Her şeye rağmen gösterilen mücadeleden memnunum'
12.05.2019 - 19:12 | Son Güncelleme: 12.05.2019 - 19:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Atiker Konyaspor beraberliğinin ardından, her şeye rağmen futbolcularının verdiği mücadeleden memnun olduğunu söyledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ünal Karaman,
623953 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/623953.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
32
19
9
4
67
31
36
66
2
Başakşehir
31
18
9
4
45
18
27
63
3
Beşiktaş
31
17
8
6
66
41
25
59
4
Trabzonspor
31
16
8
7
57
41
16
56
5
Malatyaspor
31
12
8
11
43
40
3
44
6
Alanyaspor
31
12
6
13
34
39
-5
42
7
Antalyaspor
32
12
6
14
35
52
-17
42
8
Konyaspor
31
9
14
8
37
35
2
41
9
Çaykur Rizespor
32
9
13
10
45
46
-1
40
10
Fenerbahçe
32
9
13
10
40
43
-3
40
11
Sivasspor
32
9
11
12
44
48
-4
38
12
Kasımpaşa
31
11
5
15
49
56
-7
38
13
Kayserispor
31
9
10
12
31
45
-14
37
14
Ankaragücü
31
10
7
14
33
48
-15
37
15
Göztepe
32
10
4
18
35
41
-6
34
16
Bursaspor
32
6
15
11
26
36
-10
33
17
Erzurum BB
31
7
11
13
33
39
-6
32
18
Akhisar Bld.Spor
32
6
7
19
31
52
-21
25
1. Hafta Maçları
10.8.2018
Mke Ankaragücü 1 - 3 Galatasaray
11.8.2018
Sivasspor 1 - 0 Alanyaspor
11.8.2018
Çaykur Rizespor 2 - 3 Kasımpaşa
11.8.2018
Fenerbahçe 2 - 1 Bursaspor
12.8.2018
Atiker Konyaspor 3 - 2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
12.8.2018
Medipol Başakşehir Fk 2 - 0 Trabzonspor
12.8.2018
Beşiktaş 2 - 1 Akhisarspor
12.8.2018
Göztepe 1 - 3 Yeni Malatyaspor
13.8.2018
Kayserispor 2 - 0 Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
32
21
4
7
47
26
21
67
2
Denizlispor
32
19
9
4
56
30
26
66
3
Hatayspor
32
17
10
5
53
22
31
61
4
Gazişehir Gaziantep
32
16
8
8
54
28
26
56
5
Osmanlıspor
32
17
5
10
42
24
18
56
6
Altınordu
32
15
9
8
46
30
16
54
7
Adana Demirspor
32
15
7
10
46
35
11
52
8
Ümraniye
32
14
10
8
41
32
9
52
9
Boluspor
32
13
7
12
38
36
2
46
10
Altay
32
11
11
10
47
37
10
44
11
İstanbulspor
32
9
13
10
40
40
0
40
12
Adanaspor
33
9
10
14
40
45
-5
37
13
Eskişehirspor
33
9
8
16
42
63
-21
35
14
Balıkesirspor
32
11
7
14
36
40
-4
34
15
Giresunspor
32
7
12
13
29
39
-10
33
16
Afjet Afyonspor
33
7
8
18
36
53
-17
29
17
Elazığspor
33
6
7
20
38
60
-22
25
18
Karabükspor
32
0
3
29
9
100
-91
0