Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) 1. Genel Kurulu Ankara’da yapıldı. Genel kurula, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.

Genel kurulda bir konuşma yapan Bakan Mehmet Kasapoğlu, sporun ülke için, gelecek nesiller için önemli bir kavram, önemli bir olgu olduğuna dikkati çekti.

"Okçular Vakfı’nın uyandırdığı alaka bizler için örnek bir model"

Türkiye'nin, dünyanın en genç nüfusuna sahip ülkelerden biri olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Yeni kurulan bu federasyon, hem yeni nesilleri geleneklerimizle geleceğe taşıma hem de eskiden beri güçlü olduğumuz branşı daha güçlü bir şekilde dünyada temsil etme adına önemli bir adım, önemli bir başlangıç" değerlendirmesinde bulundu.



"En köklü medeniyetlerin torunlarıyız" diyen Bakan Kasapoğlu, "Bu önemli gücü ve avantajı, sporun birleştirici, dönüştürücü gücüyle çok daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıma imkanımız var. Bu imkanları değerlendirecek insan kapasitemiz de var. Okçular Vakfı’nın mahalle bazlı, semt bazlı sağladığı başarı ve uyandırdığı alaka bizler için örnek bir model" ifadelerini kullandı.

"Sporu tabana yayma konusunda ciddi mesafeler almaya ihtiyacımız var’’

Hem sporu tabana yayma hem de gençleri sporda başarıya yönlendirme adına bakanlık, hükümet ve devletin çok önemli çabaları olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, şöyle dedi:



"Bu anlamda 17 yıllık iktidar sürecinde gerçekleşen çok önemli adımlar var. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi ve sporu önemsemesi bu anlamda bizim en büyük avantajlarımızdan biri. Sporu tabana yayma konusunda ciddi mesafeler almaya ihtiyacımız var. Toplum olarak sporu günlük hayata mutlaka dahil etmemiz gerekiyor. Spor kültürünü topluma yaymadan, sporu hayatın bir parçası haline getirmeden, bu kadar tesis, bu kadar yatırım, bu kadar ilgi bir anlamda istediği hedefe ulaşmayacak. Federasyonlarda kurumsallaşma anlamında önemli eksiklerimiz var. Amacımız insanımızı sporla buluşturmak, gençlerimizi her anlamda daha güçlü kılmak."

"Geçmişi olmayan toplumlar, geleceklerini kaybederler"

Genel kurulda konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ise geçmişi olmayan toplumların geleceklerini kaybedeceğini vurgulayarak, "Onun için geleneksel sporlar önemli, onun için Türk geleneksel okçuluğumuz çok önemli" dedi.

TGTOF’un ilk başkanı Cengiz Toksöz oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binada gerçekleştirilen genel kurulda yapılan seçimlere 124 delegeden 68'i katıldı. Seçimlere tek aday giren Cengiz Toksöz, 61 oy alarak yeni kurulan federasyonun ilk başkanı oldu.