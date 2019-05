Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında sahasında Ankaragücü’nü 2-1 mağlup eden Abdullah Avcı, maç sonu değerlendirmelerde bulundu. Sözlerine Anneler Günü'nden tüm anneleri tebrik ederek başlayan Abdullah Avcı, dün ayağı kırılan Emre Akbaba’ya da geçmiş olsun dileklerini iletti. Konuşmasını elindeki yazılı kağıda aldığı notlardan okuyan Avcı, “Ülkedeki kısır döngüden bahsedelim. Biz bu ülkede futbol konuşuyoruz zannediyoruz. Ama futbolun evrensel boyuttaki ifade ettiklerini özümsemiyoruz. Müthiş bir genç nüfusumuz ve geniş yetenek havuzumun olduğu ülkede futbol adına ‘hakem hataları’ ve ‘bazı takımlar kollanıyor’ gibi konularla sınırlı kalması bizi ileri götürmüyor. İkinci madde adaletsizlik inancına tutsak oluş. Sorun adaletsizliğe dair inancın bizi tutsak etmesi. Yıllardır aynı kısır döngüde konuşup duruyoruz. Kim kollandı, kim kaydırıldı, kimin hakkı yenildi. Biz futbolu böyle okuduğumuz sürece, Ajax’ın başarılarını, Tottenhamı’ı, Liverpool - Barcelona, City -Tottenham maçlarına uzaktan bakmaya devam edeceğiz. Artık gerçekten yeter. Bir laf var; 'Haksızlık yapanın sefaleti, haksızlığa uğrayanın sefaletinden daha büyüktür.' Varsa haksızlık bırakın onun sonucu yapan düşünsün. Madde üç; ben hayatımı futbola adadım. Nasıl daha iyi oluruz, sistemleri nasıl kurarız bunu mücadelesini verdim. Hep saha içiyle uğraştım. Neyi kazanacaksak saha içinde kazanmayı, neyi kaybedeceksek sahanın içinde kaybedeceğimi bilerek, ona göre davranırım. Ben inadına futbol konuşmaya devam edeceğim. Biz işaret parmağımızı başkasına gösterirken, orada üç parmağınız kendinize bakar. Artık sebebi başkalarında değil kendine bakmayı öğrenmeli. Ben enerjimi futbola harcamaya devam edeceğim. Bu son zamanlarda yaşananlardan sonra samimi duygularımı size ifade ettim” dedi.

“Oyuncularım iyi geri dönüş yaptı”

MKE Ankaragücü maçı hakkında da konuşan Avcı, “Son zamanlarda inişli çıkışlar yaşadık. Ama son 5 senede harika işler yaptık. Bugün ilk gelen topları çok kaçırdık. Ama iyi geri dönüş yaptık. İkinci yarı oyuna girenler iyi katkı yaptı. Bazen günü planlamak önemlidir. Öyle bir kadro tercihi yaptık. Şimdi önümüzdeki hafta Tüm Türkiye’nin merakla beklediği final maçına hazırlanacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ankaragücü’ne de başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Haftaya kazanmak için gideceğiz”

Galatasaray derbisine kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirten Avcı, “En iyi şekilde fiziksel ve taktiksel olarak hazırlanacağız. Allah hakemlerin de yardımcısı olsun. Biz oyun açısından hiçbir zaman kaybetmedik. Bizim oyunumuz her zaman herkesin saygısını kazanan ve gelişen bir oyundu. Bütün istatistiklere baktığınızda oyunda kaybetmediğimizi görürsünüz. Kazanmaya devam edeceğiz. Kazanmak için her yol mubah değildir demiştim geçen sene Galatasaray maçından sonra. Bugün herkes şampiyon olmak için uğraşabilir. Kazanırsın kaybedersin iki gün konuşulur. Benim için önemli olan sahanın içi. Ama böyle müsabakalarda saha dışı da önemli. Hakemler ve kurullar, kulübelere ve koridorlara da umarım hakim olurlar. Umarım iyi oyunun olduğu, Fair-Play’in olduğu bir maç olur. Kazanmak için her şeyi deneyeceğiz. Kazanmak da istiyoruz. Kazanmak için sahanın içindeki her türlü oyunu deneyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Çocuklara doğru mesajlar vermek önemli”

Haftaya oynayacakları final maçında kazanmak istediklerini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Biz son iki senedir şampiyonluk için oynuyoruz. Geçen sene 34 hafta yarışın içindeydik. Bu sene de sezon başında yarışın içinde olacağımızı söyledik. Şimdi bir final maçımız. Umarım kazanacağız. Ben Türk futbolu adına gördüğüm ortamda duygularımı ifade ettim. Kim ne alır ne almaz bilemem açıklamalarımdan. Belki benden çatışmamı bekliyorsunuz ama çatışarak bir yere gelinmiyor. Kazansak da kaybetsek de bu konuşulacak. İnsanlara, çocuklara doğru mesajlar vermemiz lazım. Bu bir oyun. Sahanın içinde kazananı tebrik ederiz, saygı da gösteririz” dedi.

“Emre ile çalışmak büyük şans”

Emre Belözoğlu’nun durumu hakkında konuşan Avcı, “Emre’nin durumu yarın sabah belli olacak. MR’ı çekilecek. Umarım bizimle olur. Türk futbolunun gelmiş geçmiş en önemli futbolcusu. Böyle oyuncular çok kolay yetişmiyor. Öyle bir oyuncu ile çalışmak benim için büyük şans. Büyük karakter farklı bir oyuncu” dedi. Avcı seyirci konusunda kendisine iletilen soruya ise şu yanıtı verdi:

“Oyun kalitesi ve oyuncu kalitesi değişti. Bu bir ilçe takımı. Ben de çok istiyorum 8-10 bin taraftar. Ama rakibine saygı gösteren bir taraftar istiyorum. Umarım şampiyon olursak çoğalır. Bununla ilgili de çalışıyoruz. Futbolu bilen seyirciye her zaman ihtiyacımız var.”