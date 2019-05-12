Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta Fikret Orman 3 yıl daha göreve devam edecek. Siyah-beyazlı kulüpte gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurul’da oy kullanan 4 bin 899 genel kurul üyesinin, kesinleşmemiş sonuçlara göre 2921’inin oyunu alan Orman, rakibi Hürser Tekinoktay’a karşı üstünlük kurarak yeniden başkan olarak seçildi. Hürser Tekinoktay ise 1617 oy almayı başardı. Bu sonuçla birlikte Fikret Orman 2’si olağanüstü olmak üzere üst üste 5. kez seçimden zaferle ayrılmayı başardı. Kullanılan 4 bin 899 oyun 361’i geçersiz ya da boş olarak kabul edilirken, geçerli oy sayısı ise 4 bin 538 oldu.

Olağanüstü seçimle göreve gelmişti

Yıldırım Demirören’in ardından 2012 yılında düzenlenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da göreve gelen Fikret Orman, 1 yıl sonra 2013’te Serdal Adalı’yla girdiği yarıştan da zaferle çıkarak görevine devam etmişti. 2016’da yapılan seçimde ise Fikret Orman seçime tek aday olarak girdi. 2018 yılının eylül ayında yönetimi tazeleyeceğini açıklayarak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı alan Fikret Orman, bu seçime de tek aday olarak girmişti. 4 seçimi kazanarak başkanlık görevini yürüten Orman, Hürser Tekinoktay’la girdiği başkanlık yarışını da galip olarak tamamladı ve üst üste 5. kez seçimden zaferle ayrıldı. Fikret Orman, Beşiktaş Tüzüğü’ne göre son kez seçime girdi ve 3 yıl sonra yapılacak olan seçimlerde aday olmayacak.