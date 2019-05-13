TFF'nin internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, "Beşiktaş Kulübünün bugün yapılan olağan seçimli genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa tekrar seçilen Sayın Fikret Orman ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.