TFF'nin internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, "Beşiktaş Kulübünün bugün yapılan olağan seçimli genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa tekrar seçilen Sayın Fikret Orman ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.
TFF'den Fikret Orman'a tebrik
13.05.2019 - 00:32 | Son Güncelleme: 13.05.2019 - 00:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Fikret Orman'ı tebrik etti.
Etiketler : TFF,
623997 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/623997.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
32
19
9
4
67
31
36
66
2
Başakşehir
31
18
9
4
45
18
27
63
3
Beşiktaş
31
17
8
6
66
41
25
59
4
Trabzonspor
31
16
8
7
57
41
16
56
5
Malatyaspor
31
12
8
11
43
40
3
44
6
Alanyaspor
31
12
6
13
34
39
-5
42
7
Antalyaspor
32
12
6
14
35
52
-17
42
8
Konyaspor
31
9
14
8
37
35
2
41
9
Çaykur Rizespor
32
9
13
10
45
46
-1
40
10
Fenerbahçe
32
9
13
10
40
43
-3
40
11
Sivasspor
32
9
11
12
44
48
-4
38
12
Kasımpaşa
31
11
5
15
49
56
-7
38
13
Kayserispor
31
9
10
12
31
45
-14
37
14
Ankaragücü
31
10
7
14
33
48
-15
37
15
Göztepe
32
10
4
18
35
41
-6
34
16
Bursaspor
32
6
15
11
26
36
-10
33
17
Erzurum BB
31
7
11
13
33
39
-6
32
18
Akhisar Bld.Spor
32
6
7
19
31
52
-21
25
1. Hafta Maçları
10.8.2018
Mke Ankaragücü 1 - 3 Galatasaray
11.8.2018
Sivasspor 1 - 0 Alanyaspor
11.8.2018
Çaykur Rizespor 2 - 3 Kasımpaşa
11.8.2018
Fenerbahçe 2 - 1 Bursaspor
12.8.2018
Atiker Konyaspor 3 - 2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
12.8.2018
Medipol Başakşehir Fk 2 - 0 Trabzonspor
12.8.2018
Beşiktaş 2 - 1 Akhisarspor
12.8.2018
Göztepe 1 - 3 Yeni Malatyaspor
13.8.2018
Kayserispor 2 - 0 Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
33
22
4
7
49
26
23
70
2
Denizlispor
33
20
9
4
62
30
32
69
3
Hatayspor
33
18
10
5
54
22
32
64
4
Osmanlıspor
33
18
5
10
45
25
20
59
5
Altınordu
33
16
9
8
49
30
19
57
6
Gazişehir Gaziantep
33
16
8
9
54
30
24
56
7
Adana Demirspor
33
16
7
10
48
35
13
55
8
Ümraniye
33
14
10
9
42
35
7
52
9
Boluspor
33
13
7
13
38
39
-1
46
10
Altay
33
11
11
11
48
40
8
44
11
İstanbulspor
33
10
13
10
43
41
2
43
12
Adanaspor
33
9
10
14
40
45
-5
37
13
Eskişehirspor
33
9
8
16
42
63
-21
35
14
Balıkesirspor
33
11
7
15
36
42
-6
34
15
Giresunspor
33
7
12
14
29
40
-11
33
16
Afjet Afyonspor
33
7
8
18
36
53
-17
29
17
Elazığspor
33
6
7
20
38
60
-22
25
18
Karabükspor
33
0
3
30
9
106
-97
0