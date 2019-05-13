Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto 1. Lig'de 33. haftanın ardından Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Abalı Denizlispor'da ikinci devrede forma giyen 20 isimden 11'i ilk defa Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi.

Kardemir Karabükspor'u yenerek son hafta öncesinde adını Süper Lig'e yazdıran Abalı Denizlispor, geçen sezon son haftada ligde kalmıştı. Yeşil-siyahlı ekip geçen sezon olduğu gibi 2014-2015 ve 2015-2016'da da ligi düşme hattının hemen üzerinde 15. sırada tamamlamıştı.

Ligin 8. haftasında lider Gençlerbirliği'nin 11 puan gerisine düşmesine rağmen 13. haftada 2. sıraya kadar yükselen Ege temsilcisi, bu haftadan sonra sürekli ilk 2 içinde yer aldı.

10 futbolcu ilk kez "Süper Lig" dedi

Abalı Denizlispor'da ligin ikinci devresinde forma giyen 20 futbolcudan 11'i ilk kez Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Adam Stackhowiak, Alperen Babacan, Asil Kaan Güler, Burak Altıparmak, Furkan Şeker, Ismail Aissati, Muhammed Himmet Ertürk, Oğuz Yılmaz, Seddar Karaman, Taha Can Velioğlu ve Ziya Alkurt kariyerlerinde ilk kez 1. Lig'de mutlu sona ulaştı.

Takımlarıyla daha önce Süper Lig'e yükselen futbolculardan Deniz Vural, Gökhan Süzen ile Kerem Can Akyüz üçüncü, Abdülkerim Bardakcı, Burak Çalık, Kibong Mbamba, Mehmet Akyüz, Muhammed Kehinde ve Recep Niyaz ise ikinci kez Süper Lig'e yükselme mutluluğu yaşadı.

Geçen yıl MKE Ankaragücü'nde mücadele eden Kibong Mbamba ile Muhammed Kehinde ve Çaykur Rizespor'da forma giyen Recep Niyaz üst üste Süper Lig sevinci yaşadı.

Süper Lig'e yükselenler

Abalı Denizlispor'da ligin ikinci yarısında mücadele eden isimler içinde daha önce Süper Lig'e yükselenler ve takımları şöyle:

Deniz Vural: Balıkesirspor (2013-2014), Aytemiz Alanyaspor (2015-2016)

Gökhan Süzen: İstanbul Büyükşehir Belediyespor (2006-2007), Sivasspor (2016-2017)

Kerem Can Akyüz: Balıkesirspor (2013-2014), Alanyaspor (2015-2016)

Abdülkerim Bardakcı: Konyaspor (2012-2013)

Burak Çalık: Balıkesirspor (2013-2014)

Kibong Mbamba: MKE Ankaragücü (2017-2018)

Mehmet Akyüz: Sakaryaspor (2005-2006)

Muhammed Kehinde: MKE Ankaragücü (2017-2018)

Recep Niyaz: Çaykur Rizespor (2017-2018)

Mehmet Akyüz kariyer rekorunu kırabilir

Abalı Denizlispor formasıyla 15 gol atan ve takımının Süper Lig'e yükselmesine büyük katkı sağlayan takım kaptanı Mehmet Akyüz, geçen yıl sezon boyunca ligde 16 gollük performansına yaklaştı. Golcü oyuncu gelecek hafta 2 gol daha bulması halinde liglerde bir sezonda en fazla gol attığı sezonu geçirecek.