Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen hafta derbide yenilen, G.Saray ve Başakşehir'in son maçlarını kazanmasıyla puan kaybına tahammülü olmayan Beşiktaş evinde Alanyaspor'u 2-1'le geçti. Şenol Güneş geçen haftada sürpriz bir şekilde ilk on birde başlattığı Necip'i bu defa kenarda bekletirken formayı Güven'e verdi. Sakat olan Gökhan Gönül'ün yerine Adriano, haftalardır formsuz olan Lens'in yerine ise Quaresma maça ilk onbirde başladı. VAR'a takılan gol sayesinde henüz 4. dakikada geriye düşmekten kurtulan Beşiktaş, 11. dakikada Ljajic ile öne geçti. İlk yarının Beşiktaş üstünlüğüyle sona ermesi beklenirken 44. dakikada Alanyaspor eşitliği yakaladı. Tzavellas'ın kafa vuruşunda top önce Mirin'e, ardından Caner Erkin'e çarparak ağlara gitti ve soyunma odasına 1-1'lik skorla girildi.



Q7 nefis vurdu

Siyah-beyazlılar ikinci yarıya tutuk başladı ancak Quaresma'nın becerisiyle 54. dakikada gol geldi. Sağ çizgiden topu alan Q7, içeriye doğru yöneldikten sonra ceza sahası dışından sol ayağıyla fileleri havalandırdı: 2-1. Son 20 dakikaya girilirken Alanyaspor topla daha çok oynayan taraftı. Beşiktaşlı futbolcular ise uzun toplarla hızlı hücumu tercih ediyordu. Kagawa 82'de müsait pozisyonda topu üstten auta gönderdi. Alanyaspor 93'te Caulker'ın kafa vuruşuyla golle burun buruna gelirken Karius skorun eşitlenmesini önledi ve maç siyah-beyazlıların galibiyetiyle sonuçlandı. Beşiktaş kazandığı bu üç puanla son iki haftaya girilirken azalan şampiyonluk veya Şampiyonlar Ligi iddiasını devam ettirmiş oldu.

Beşiktaş’ta ince hesaplar

Beşiktaş, G.Saray maçı travmasını dünkü galibiyetle atlattı. Haftaya G.Saray-Başakşehir maçı var. Derbiden çıkacak olası bir beraberlik veya bir takımın galibiyeti her türlü siyah-beyazlılara yarayacak. Tabii ki Beşiktaş’ın Trabzonspor’u yenmesi şartıyla. Galatasaray-Başakşehir’in beraberliği hâlinde kazanan Beşiktaş puan farkını bir anda 2’ye indirecek ve işini son maça bırakacak. Ki son maçta iki takımın da puan kaybeder ve Kara Kartal da kazanırsa üçlü averajla Beşiktaş şampiyon olacak.

Trabzon'u da yenmeliyiz

Beşiktaş'ın Boşnak asıllı yıldızı Âdem Ljajic ligin ikinci yarısında fileleri havalandırmaya devam ediyor. Futbolcu dün de Alanya karşısında takımını öne geçiren golü kaydetti. Ljajic böylece bu sezon siyah-beyazlı formayla ligde 9 gole yükseldi. Arkadaşlarına 8 de gol attıran futbolcu 17 gole katkı yaptı. Ljajic , "Gerçekten çok zor bir maçtı. Özellikle derbiden sonra kolay değildi bu maça motive olabilmek. Genel olarak iyi bir performans ortaya koyduk. Onlar da bize maçın bazı bölümlerinde zorluk çıkardılar. Ama yapmamız gerekeni yaptık ve değerli bir galibiyet aldık. Haftaya Trabzon'la zorlu bir maç var ve onları da yenmeliyiz" sözlerini kullandı.