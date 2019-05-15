Geçtiğimiz sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu ve bu sezon Süper Lig’den düşmesi kesinleşen ilk takım olan Akhisarspor bu sezonda da finali çıkmayı başardı. Maçın oynandığı Sivas’a gidemeyen yüzlerce Akhisarspor taraftarı belediye önünde kurulan dev ekrandan kupa heyecanına ortak oluyor. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da maçı taraftarlarla birlikte meydana kurulan dev ekrandan takip ediyor. Süper Lig lideri Galatasaray ile Süper Lig’de sonuncu durumda bulunan Akhisarspor’un karşı karşıya geldiği final mücadelesinin ilk yarısı 0-0 biterken, Akhisarlılar her pozisyonda büyük heyecan yaşadı.
Akhisarlılar maçı dev ekrandan takip ediyor
15.05.2019 - 22:18 | Son Güncelleme: 15.05.2019 - 22:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Akhisarspor taraftarları, takımlarının Galatasaray ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası final maçını belediye önünde kurulan dev ekrandan izleyerek destek oluyor.
Etiketler : Akhisarspor,
624724 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/624724.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
32
19
9
4
67
31
36
66
2
Başakşehir
32
19
9
4
47
19
28
66
3
Beşiktaş
32
18
8
6
68
42
26
62
4
Trabzonspor
32
16
9
7
59
43
16
57
5
Malatyaspor
32
13
8
11
46
41
5
47
6
Konyaspor
32
9
15
8
39
37
2
42
7
Alanyaspor
32
12
6
14
35
41
-6
42
8
Antalyaspor
32
12
6
14
35
52
-17
42
9
Çaykur Rizespor
32
9
13
10
45
46
-1
40
10
Fenerbahçe
32
9
13
10
40
43
-3
40
11
Kayserispor
32
10
10
12
33
46
-13
40
12
Sivasspor
32
9
11
12
44
48
-4
38
13
Kasımpaşa
32
11
5
16
50
58
-8
38
14
Ankaragücü
32
10
7
15
34
50
-16
37
15
Göztepe
32
10
4
18
35
41
-6
34
16
Bursaspor
32
6
15
11
26
36
-10
33
17
Erzurum BB
32
7
11
14
34
42
-8
32
18
Akhisar Bld.Spor
32
6
7
19
31
52
-21
25
33. Hafta Maçları
17.5.2019
Kasımpaşa - Atiker Konyaspor
18.5.2019
Antalyaspor - Yeni Malatyaspor
18.5.2019
Trabzonspor - Beşiktaş
19.5.2019
Akhisarspor - Kayserispor
19.5.2019
Bursaspor - Göztepe
19.5.2019
Alanyaspor - Çaykur Rizespor
19.5.2019
Galatasaray - Medipol Başakşehir Fk
20.5.2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fenerbahçe
20.5.2019
Mke Ankaragücü - Sivasspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
33
22
4
7
49
26
23
70
2
Denizlispor
33
20
9
4
62
30
32
69
3
Hatayspor
33
18
10
5
54
22
32
64
4
Osmanlıspor
33
18
5
10
45
25
20
59
5
Altınordu
33
16
9
8
49
30
19
57
6
Gazişehir Gaziantep
33
16
8
9
54
30
24
56
7
Adana Demirspor
33
16
7
10
48
35
13
55
8
Ümraniye
33
14
10
9
42
35
7
52
9
Boluspor
33
13
7
13
38
39
-1
46
10
Altay
33
11
11
11
48
40
8
44
11
İstanbulspor
33
10
13
10
43
41
2
43
12
Adanaspor
33
9
10
14
40
45
-5
37
13
Eskişehirspor
33
9
8
16
42
63
-21
35
14
Balıkesirspor
33
11
7
15
36
42
-6
34
15
Giresunspor
33
7
12
14
29
40
-11
33
16
Afjet Afyonspor
33
7
8
18
36
53
-17
29
17
Elazığspor
33
6
7
20
38
60
-22
25
18
Karabükspor
33
0
3
30
9
106
-97
0