Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu ve bu sezon Süper Lig’den düşmesi kesinleşen ilk takım olan Akhisarspor bu sezonda da finali çıkmayı başardı. Maçın oynandığı Sivas’a gidemeyen yüzlerce Akhisarspor taraftarı belediye önünde kurulan dev ekrandan kupa heyecanına ortak oluyor. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da maçı taraftarlarla birlikte meydana kurulan dev ekrandan takip ediyor. Süper Lig lideri Galatasaray ile Süper Lig’de sonuncu durumda bulunan Akhisarspor’un karşı karşıya geldiği final mücadelesinin ilk yarısı 0-0 biterken, Akhisarlılar her pozisyonda büyük heyecan yaşadı.