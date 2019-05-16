Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Beko'yla yarın Fernando Buesa Arena'da oynayacakları maçın hazırlıklarını tamamlayan Anadolu Efes'te kaptan Doğuş Balbay, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kupayı kazanacaklarına inandığını anlatan Doğuş Balbay, "Kupayı kazanırsan ne yapacaksın? Kendine bir sözün var mı?" şeklindeki soruya, "İnşallah çok kısa zamanda oğlum dünyaya gelecek. Eğer kupayı da kazanırsam, kupayı ve oğlumu, ikisini birden kucağıma almak benim için büyük mutluluk olur." cevabını verdi.

Adım adım hedefe gittiklerini aktaran Doğuş, şöyle konuştu:

"Şimdi de hedef en tepesi. O kupayı kaldırmak istiyoruz. Önümüzde sadece 80 dakika var. Kupaya ulaşabileceğimize inanıyoruz. Sezonun en önemli maçına çıkıyoruz. Kazanan Avrupa Ligi'nde zirvede olacak. Şanslarımız eşit ve hedefimiz çok yüksek. Türk basketbolu adına yarın çok güzel bir karşılaşma olacak. Umarım kazanan taraf biz oluruz."

"Maçın kilidi, kesinlikle bizim defansımız"

Fenerbahçe Beko karşısında galip gelmenin yolunun "iyi defans" olduğunu vurgulayan Doğuş, "Maçın kilidi, kesinlikle bizim defansımız. Defans zaten şampiyonluklar kazandırır. O yüzden defansımızı çok sıkı tutmamız lazım. Çok skorer bir takıma karşı oynayacağız. Onları durdurmanın yolunu bulmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Efes'in bu sezonki başarısında başta başantrenör Ergin Ataman olmak üzere tüm antrenör ekibinin büyük katkısı olduğunu dile getiren Türk basketbolcu, "Koç kadrosunun şu ana kadar yaptıkları ve bize öğrettikleri kesinlikle tartışılmaz." diyerek sözlerini tamamladı.