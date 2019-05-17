Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ay-yıldızlılar, karşılaşmaya Ebrar, Kübra, Hande, Cansu, Meryem, Zehra ve libero Aylin ile başladı. Montrö şehrindeki Pierrier Spor Salonu’nda oynanan mücadelede rakibini 22-25, 25-19, 25-21 ve 26-24‘lük setlerle 3-1 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, grubunu 2 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucu 6 puanla 3. sırada bitirdi. Bu sonucun ardından Milliler, Montreux Volley Masters’da, cumartesi günü TSİ 13.30’da Çin ile 5./6.’lık klasman karşılaşması oynayacak.

Hakemler: Yuki Kitamura (Japonya), Maciej Twardowski (Polonya)

Türkiye: Ebrar, Kübra, Hande, Cansu, Meryem, Zehra, Aylin (L) (Gözde, Fatma, Ezgi, Meliha)

Tayland: Kanthong, Luangtonglang, Boonlert, Thinkaow, Sittirak, Tomkom, Changkeaw (L), Pannoy (L) (Kongyot, Hyapha, Chatchu-On Moksri)

Setler: 22-25, 25-19, 25-21, 26-24

Süre: 1 saat 42 dakika (24,23,27,28)