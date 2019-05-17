Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşı karşıya geleceği Trabzonspor maçı kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlı kafilede sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül ve Dorukhan Toköz kadroda yer almadı. 
Teknik Direktör Şenol Güneş’in açıkladığı 21 kişilik Trabzonspor maçı kadrosu şu şekilde: 
Loris Karius 
Utku Yuvakuran 
Caner Erkin 
Rıdvan Yılmaz 
Gary Medel 
Adriano Correia 
Domagoj Vida 
Nicolas Isimat Mirin 
Necip Uysal 
Enzo Roco 
Ricardo Quaresma 
Atiba Hutchinson 
Adem Ljajic 
Muhayer Oktay 
Shinji Kagawa 
Oğuzhan Özyakup 
Jeremain Lens 
Cyle Larin 
Güven Yalçın 
Burak Yılmaz 
Mustafa Pektemek 