Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

THY Euroleague'de’deki Türk derbisinde Anadolu Efes, son üç yılın finalisti Fenerbahçe Beko'yu 93-72 yenerek tarihinde ilk kez final oynamaya hak kazandı. Final Four'un düzenlendiği Vitoria-Gasteiz'e Datome ve Lauvergne gibi eksiklerle gelen sarı-lacivertli takımın aksine tam kadro olan Ergin Ataman'ın öğrencileri, ikinci çeyrekten itibaren oyunun kontrolünü ele geçirirken, yüksek yüzdeli dış şutlar ve hücum ribauntlarıyla yakaladığı ikinci şanslarla sonuca gitti. İlk çeyrek 20-19'luk Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi. Anadolu Efes, Sloukas'ın üç faulle kenara gelmesiyle hücumda ritmini kaybeden Obradovic'in ekibi karşısında ilk devreyi 45-40 önde tamamladı. İkinci yarıya yıldız oyuncusu Larkin'in etkili oyunuyla başlayan Anadolu Efes çeyreğin bitimine 07.34 kala farkı 8 sayıya kadar çıkardı: 52-44.

FARK AÇILDIKÇA AÇILDI

Larkin'in etkili oyununa çember altından bulduğu sayılarla cevap veren Fenerbahçe, Dixon'ın basketiyle farkı 4 sayıya indirdi: 53-57. Çeyreğin kalan bölümünde Efes yeniden vites yükseltti ve son bölüme 11 sayılık avantajla girdi: 68-57. Final bölümünde Larkin'in etkili oyunuyla farkı her geçen dakika daha da açan Anadolu Efes sahadan 93-73'lük galibiyetle ayrıldı ve tarihinde ilk defa Euroleague finali oynama hakkını elde etti. Anadolu Efes'in yarın oynanacak finaldeki rakibi, Real Madrid’i 95-90’lık skorla mağlup eden CSKA Moskova oldu. F.Bahçe ile Real Madrid ise yarın üçüncülük maçına çıkacak.

Şahane Larkin!

Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin muhteşem oyunuyla maça damga vurdu. Fenerbahçe karşısında 43 verimlilik puanı ile mücadele eden Larkin, Final Four rekoru kırdı. Yıldız oyuncu yaptığı açıklamada, "Bizim burada olmamızı kimse beklemiyordu. Biz çok açız. Finalde aynı istekle devam edeceğiz" dedi.

ATAMAN MUTLU SONA İNANIYOR

Anadolu Efes'in koçu Ergin Ataman, şampiyon olacaklarını iddia etti. Ataman, "Finale hangi Türk takımı çıkarsa, inşallah o şampiyon olur demiştim. Biz çıktık, inşallah şampiyon olacağız. Euroleague'nin en iyi takımını yenmeyi başardık. Birçok insan Anadolu Efes'in Golden State Warriors'a benzeyen oyununu izledi" ifadelerini kullandı.

19 YIL SONRA RÖVANŞI ALDI

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Avrupa Ligi Dörtlü Finali organizasyonunda ilk defa 18 Nisan 2000'de karşı karşıya gelmişti. Obradovic'in çalıştırdığı Panathinaikos, Ataman'ın ekibi Efes'i 81-71 yenmiş ve şampiyonluk yarışının dışına itmişti. 19 yıl sonra Dörtlü Final'de bu defa rakibini finalden eden Ergin Ataman oldu.