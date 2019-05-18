Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’de Bursaspor, sezonun kader maçına çıkıyor. 33’üncü hafta mücadelesinde yeşil beyazlı ekip yarın, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda kendisi gibi kümede kalma savaşı veren Göztepe’yi ağırlayacak. Bursa temsilcisi haftaya 33 puanla 16’ncı sırada girerken, hemen üzerindeki basamakta yer alan İzmir ekibinin 1 puan gerisinde bulunuyor. Saat 16.00’da başlayacak karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek.

BİLETLER TAMAMEN TÜKENDİ

Bursa şehri hafta boyunca bu maç için kenetlendi. Şehrin caddeleri bayraklar ve pankartlar ile süslenirken, biletler de tamamen tükendi. Bu aynı zamanda Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu için de bir ilk olurken, 43 bin kapasiteli stadyumun güvenlik için ayrılan noktaları dışında tüm koltuklar için biletler satıldı. Maç günü stadyumda 40 bin taraftarın olması bekleniyor. Ayrıca Bursaspor taraftarı da sosyal medya üzerinden çağrıda bırakarak, herkesin maça ‘yeşil’ renkteki formalar ve giysilerle gelmesini istedi.

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

Bu zorlu randevu öncesinde her iki takımda da eksiklikler bulunuyor. Bursaspor’da kart cezalı Umut Meraş’ın yanı sıra sakatlığı nedeniyle Barış Yardımcı forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden Tunay Torun’un da maça yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor. Göztepe’de ise savunmanın tandeminde görev alan Wallace Reis kart cezası nedeniyle sahada yer alamayacak. Sarı kırmızılı ekipte ayrıca sakatlıkları bulunan Adama Traore, Kerem Atakan Kesgin, Hakan Cinemre, Nabil Ghilas, Jerome, Fausto Grillo ve Serdar Gürler’in sakatlıkları bulunuyor.

44'ÜNCÜ RANDEVU

İki ekip bugüne kadar lig ve kupada toplamda 43 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 16’sını Bursaspor kazanırken, 14 maçtan da galip ayrılan taraf Göztepe oldu. 13 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı. İki ekip arasındaki son 6 maçın 4’ü berabere sonuçlanırken Bursaspor ve Göztepe birer galibiyet elde etti. Bursaspor, rakibini uzun bir aradan sonra Süper Lig’e çıkmasının ardından oynadığı 3 maçta da yenemedi. Sezonun ilk yarısında İzmir’de oynanan karşılaşma da başladığı gibi golsüz eşitlikle sona ermişti.

BURSASPOR'UN EVİNDE ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR

Bursaspor’un iç sahada ise Göztepe bariz bir üstünlüğü bulunuyor. Daha önce yeşil beyazlı ekip, İzmir temsilcisini evinde ağırladığı 21 maçın 11’ini kazandı. Göztepe, Bursa deplasmanında yalnızca 3 galibiyet elde edebilirken, 7 randevu da berabere bitti. Bu sezon ligden düşmesi kesinleşen Akhisarspor’un ardından iç sahada en az puan toplayan (19) takım olan Bursaspor, dolu tribünler önünde kazanmak istiyor. Göztepe de, deplasmanda topladığı 10 puanla, Akhisarspor’un ardından dış sahada en az puan toplayan ekip konumunda bulunuyor.

GÖZTEPE AVRUPA'DA TEK

Göztepe için bu sezon dikkat çekici noktayı öne geçtiği maçlarda puan kaybetmemesi oluşturuyor. Sarı kırmızılı ekip bu sezon 10 maçta öne geçerken, 10’unu da kazanmasını bildi. İzmir temsilcisi aynı zamanda Avrupa’nın 5 büyük ligi ve Süper Lig dahil olmak üzere öne geçtiği maçlarda puan kaybetmeyen tek takım konumunda. Bursaspor ise bu sezon 10 maçta öne geçerken, bunların sadece 4’ünü kazandı. 4 kez de rakibiyle puanları paylaşan yeşil beyazlılar, 2 kez de mağlup oldu.

KALKAVAN, GEÇEN SEZON BURSA'DAKİ MAÇI YÖNETMİŞTİ

Maçın hakemi Mete Kalkavan daha önce de, geçtiğimiz sezon Bursa’da oynanan Bursaspor – Göztepe maçını yönetti. Ligin ilk yarısında oynanan bu mücadeleden gol sesi çıkmadı. Kalkavan, bugüne kadar Bursaspor’un 21 maçını yönetirken; yeşil beyazlı ekip 6’şar galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kalkavan, Göztepe’nin ise 7 maçında düdük çaldı. Bu mücadelelerin 5’ini kazanan Göztepe, birer beraberlik ve mağlubiyet aldı.