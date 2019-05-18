Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şenol Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor karşısında hem oyun hem de sonuç olarak beklediklerini bulamadıklarını belirtti.

"Oyun ve sonuç olarak beklediğimizi görev alanlar iyi yapamayınca bulamadık." diyen Güneş, şöyle devam etti:

"Kötü bir ilk yarı geçirdik. Son bölümde oyuna ortak olduk belki ama ofansif ve defansif eksik kaldık. İkinci yarı daha dengeliydik. Dikkatsiz bir pozisyon sonrası yediğimiz gol, rakibi öne geçirdi. Rakip daha güçlü, heyecanlı, coşkulu ve istekliydi. Bizde o yoktu. Oyun ve oyuncu olarak da eksik oynadığımızı düşünüyorum. Rakibimizi tebrik ediyorum. Bizden daha iyiydiler."

Güneş, bir basın mensubunun şampiyonluk ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı kalmadığı, oyuncularda da hırs ve bu maçın öneminin farkındalığını görmediklerine yönelik sorusuna ilişkin, şunları söyledi:

"Oyun ve sonuçta beklentinin altında kalınca tabii bunun coşkuya yansıması var ama beklenti azaldıkça o istek de sahada olumsuz oluyor. Beşiktaş için üçüncülük başarısızlık, kabul etmek gerekir. Birinciliği düşünen Beşiktaş için üçüncülük mutluluk verici değil. Beşinci, dördüncü olan takım için üçüncülük iyidir. Üçüncü için ikincilik, ikinci olan için de birincilik iyidir. Bugün oyuna başladığımızda kazanırsak yüzde yüz ikinci oluruz anlayışı yoktu sahada. İlk bölümde beklentimiz oyun olarak çok geride kaldı. İster Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansımız, ister şampiyonluk şansı ya da bulunduğun yeri korumak için olsun futbol adına doğruları olmayan maçtı. Bunun hiçbir mazereti olmaz. Oyuncu olarak, takım olarak ne savunma ne hücum yaptık."

İki sakatlık nedeniyle hamleleri savunmada yapmak zorunda kaldıklarını da anlatan Güneş, "Ofansif de sıkıntılarımız vardı. Beklentinin altında oynayan oyuncular vardı. Orada hamle yapacakken geriden yaptık. İki değişiklik yapınca sonuna kadar beklemek zorunda kaldık. Ne olursa olsun mazeretlere sığınmadan oyunun tamamında biz daha olumsuzduk ve kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.