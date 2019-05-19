Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa basketbolunda sezonun en büyük kupası bugün sahibini bulacak. Temsilcimiz Anadolu Efes tarihinde ilk defa yükseldiği Euroleague finalinde Rusya’nın CSKA Moskova takımı ile karşı karşıya gelecek. İspanya’nın Vitoria-Gasteiz şehrindeki Fernando Buesa Arena’da oynanacak mücadele 21.30’da başlayacak. Anadolu Efes sahadan galibiyetle ayrılırsa 2017’de Fenarbahçe’nin kaldırdığı Euroleague kupasını kaldıran ikinci Türk takımı olmayı da başararak, bir tarih daha yazacak. Lacivert-beyazlı takım 1996’da Aydın Örs yönetiminde Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupası olan Koraç Kupası’nı kazanan takımı olmayı başarmıştı.

Ataman’ın tek eksiği

Başantrenör Ergin Ataman, Avrupa Ligi’ni kazanarak “kupa koleksiyonunu” tamamlamak istiyor. Daha önce Avrupa’da yarıştığı FIBA Saporta Kupası, FIBA EuroChallenge Kupası ve ULEB Avrupa Kupası’nı kazanan Ataman’ın tek eksiği THY Avrupa Ligi Kupası. Avrupa’da 4. kupasını kazanmayı hedefleyen Ataman, İtalya’nın Montepaschi Siena takımıyla 2002’de FIBA Saporta Kupası, Beşiktaş ile 2012’de FIBA EuroChallenge Kupası ve Galatasaray ile 2016’da ULEB Avrupa Kupası’nı elde etmişti. Anadolu Efes, kupayı alırsa Ataman, hem ULEB, hem de THY Avrupa Ligi’ni kazanan 3. başantrenör unvanını alacak. Bu iki kupayı daha önce almayı sadece Dusan Ivkovic ve David Blatt başarmıştı.

Fener’de moraller dibe vurdu

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali’nde Anadolu Efes’e yenilen Fenerbahçe Beko, bugün İspanya temsilcisi Real Madrid ile oynayacağı üçüncülük maçına çıkacak. Mücadele 18.30’da başlayacak. Son hazırlıklarını Fernando Buesa Arena’da yapan sarı-lacivertlilerde koç Obradovic ve oyuncuların çok moralsiz olduğu görüldü.

CSKA Moskova finallere abone

Son 17 sezonun 16’sında Dörtlü Final’de mücadele eden CSKA Moskova, Avrupa Ligi’nde 8. şampiyonluğunu istiyor. Rus temsilcisi, Avrupa basketbolunun bir numaralı kupasında 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008 ve 2016’da şampiyonluk ipini göğüsledi. CSKA, son olarak 2016’da Almanya’nın başkenti Berlin’de Fenerbahçe’yi finalde yenerek kupaya uzanmıştı.

Altı yıldır yenemiyoruz

Anadolu Efes, CSKA’yı 6 yıldır yenemiyor. Rus rakibi karşısında son galibiyetini 22 Şubat 2013’te alan lacivert-beyazlılar, daha sonraki 8 maçı da kaybetti. Avrupa Ligi tarihinde 20 kez karşılaşan iki takım arasındaki rekabette galibiyet sayılarında CSKA Moskova’nın 17-3 üstünlüğü bulunuyor. CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis’in de Ergin Ataman’a karşı 8’e 3’lük üstünlüğü bulunuyor.