Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi iddiasını son haftaya taşımak isteyen Beşiktaş ile üçüncü sırayı kovalayan takipçisi Trabzonspor'un kapışması nefesleri kesti. Heyecanın son ana kadar sürdüğü karşılaşmada ev sahibi ekip üç puanı kazanan taraf oldu. Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte Trabzonspor'un müthiş baskısı sebebiyle Beşiktaş kendi yarı alanından çıkmakta dahi zorlandı. Sahanın her alanında etkili olan bordo-mavililerde Sosa'nın organizatörlüğünde Nwakaeme, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü durdurmakta oldukça zorlanan siyah-beyazlılar 30. dakikadan sonra topla oynama yüzdesini biraz yükseltebildi. Hücumda etkisiz kalan Şenol Güneş'in öğrencilerinin ilk yarıda akılda kalan tek atağında Burak Yılmaz'ın şutunu Uğurcan Çakır kurtardı.

Yazıcı çalıştı

Şenol Güneş ilk yarıdaki etkisiz futboldan sonra ikinci devreye iki değişiklikle birden başladı. Medel'in yerine Necip'i oyuna alan Güneş, Adriano'nun yerine de Kagawa'yı sahaya sürdü. Ancak bu hamle de Beşiktaş'ı kendisine getiremedi. Abdükadir Ömür yaklaşık 40 metre sürdüğü topu Novak'ın kafasına kondurdu ve gol geldi: 1-0. Beşiktaş golden sonra topla daha çok oynayan taraftı. Kagawa 74'te skoru eşitleyen golü attı: 1-1. Bu golden sadece üç dakika sonra Trabzonspor tekrar öne geçti. Yusuf Yazıcı önce kendi yarı sahasında Kagawa'dan topu kaptı. Abdülkadir Parmak'tan tekrar topu alan genç yıldız, meşin yuvarlağı Karius'un uzanamayacağı köşeye gönderdi: 2-1. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Beşiktaş'ın hem şampiyonluk hem de Devler Ligi umutları Karadeniz'de batmış oldu.

Yazıcı pırıl pırıl

Yusuf Yazıcı bu sezon çıkışını artırarak devam ettirdi. Dün de müthiş bir gol atan futbolcu, ligde forma giydiği son 4 maçta 3 defa ağları havalandırdı. Futbolcu oyundan alınırken tribünlerden alkış tufanı koptu. Yusuf maçın ardından oynadığı kolbastıyla bu konuda da futbolda olduğu kadar becerikli olduğunu ortaya koydu.

Golcü sol bek

Trabzonspor'un Çek savunma oyuncusu Filip Novak gollerine devam ediyor. Bordo-mavili takımın sol beki, Beşiktaş karşısında fileleri havalandırarak ligde 5. golüne ulaştı. Novak bu sezon takımının özellikle üç büyüklerle yaptığı maçlardaki futboluyla dikkat çekerken Trabzon'da 2-1 kazanılan karşılaşmada da F.Bahçe'ye de gol atmıştı.