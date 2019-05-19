Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Efes CSKA Moskova canlı izle, Anadolu Efes CSKA Moskova şifresiz izle, Anadolu Efes CSKA Moskova canlı skor, Anadolu Efes CSKA Moskova hangi kanalda, Anadolu Efes CSKA Moskova bein sports... Turkish Airlines Euroleague'de temsilcimiz Anadolu Efes, şampiyonluk için parkeye çıkıyor! Fenerbahçe Beko'yu geçerek finale kalan Anadolu Efes, Real Madrid engelini geçen CSKA Moskova ile karşılaşıyor. Tarihinde ilk kez Euroleague'de finale kalma başarısı gösteren temsilcimiz, ülkeye kupayla dönmek istiyor. Final Four finali hangi kanalda, Anadolu Efes CSKA maçı ne zaman gibi merak edilen konulara dair detaylar sizlerle

ANADOLU EFES CSKA MOSKOVA MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Bein Sports)

ANADOLU EFES CSKA MOSKOVA MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Euroleague)

ANADOLU EFES CSKA MOSKOVA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fernando Buesa Arena’da oynanacak mücadele TSİ 21:30’da başlayacak ve beIN SPORTS 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı için yukarıdaki linklerden yararlanabilir, ücretli üyelik karşılığında ise canlı olarak izleyebilirsiniz.

İspanya’nın Vitoria-Gasteiz şehrinde Fernando Buesa Arena’da düzenlenen Dörtlü Final’in ilk maçında dün Fenerbahçe Beko’yu 92-73 yenerek finale çıkan lacivert-beyazlı takım, gözünü Avrupa şampiyonluğuna dikti. Tarihinde 1999-2000’de FIBA Avrupa Ligi ve 2000-2001’de Suprolig’de Dörtlü Final oynama başarısı gösteren lacivert-beyazlılar, bu iki organizasyonda da finali görememiş ve üçüncü olmuştu. Avrupa Ligi’nde ilk kez final oynayacak Anadolu Efes, kupayı alması durumunda bu başarıyı yakalayan ikinci Türk takımı olacak. Türkiye’de, 2017 yılında Fenerbahçe bu kupayı elde etmişti.

'Tek düşündüğüm şampiyon olmak'

Turkish Airlines EuroLeague'de finalde CSKA Moskova ile karşılaşacak temsilcimiz Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, final maçı öncesinde son antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ataman, "CSKA Moskova yıllardır burada olan, son 15 yılın 14’ünde Final Four'a kalan bir takım. Yıldızlardan kurulu bir takım ve ne olursa olsun şampiyon olmak için çok büyük bir mücadele verecekler." diye konuştu.

"Ne onların Real Madrid ne de bizim Fenerbahçe Beko galibiyetimiz final maçı için bir ölçü olmaz." diyen Ataman, "Aldığımız galibiyet bize sadece öz güven verdi. Finalde bambaşka bir maç bizi bekliyor." değerlendirmesinde bulundu. Rakip CSKA Moskova’yı bu akşam çok detaylıca inceleyeceğini söyleyen Ataman, "Belki yarın sabah taktiksel bir sürpriz hazırlarız." diye ekledi.

Ataman ayrıca Final Four'un basına tanıtımında yaptığı konuşmada, "Kupayı Ibiza’da kutlarız" şeklindeki şakasının ciddiye alındığını ve takımdaki oyuncuların bu sözü çok severek, "Hoca bizi gerçekten Ibiza’ya mı götürecek?" diye sorduklarını anlattı. Ataman, "Söz ağızdan bir kez çıkar. Sözüm söz. Eğer kupayı alırsak, Türkiye’ye dönerken 2-3 saat Ibiza’da durup, kutlama yapıp döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Hedef 23 yıl sonra ikinci kupa

Lacivert-beyazlılar, kulüp tarihinde ikinci Avrupa kupasını 23 yıl sonra müzesine götürmek istiyor. Avrupa Ligi’nin gediklisi olan Anadolu Efes, 1996 yılında Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etti. Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki lacivert-beyazlılar, 1996’da Avrupa Radivoj Koraç Kupası’nı kazanarak büyük bir başarı yakalamıştı. Anadolu Efes, 23 yıl sonra bu sefer Avrupa’nın en büyük kupasını kazanmak için parkeye çıkacak.

Ataman, koleksiyonunu tamamlamaya çalışacak

Anadolu Efes’te başantrenör Ergin Ataman, Avrupa Ligi’ni kazanarak kendi tabiriyle "kupa koleksiyonunu" tamamlamak istiyor. Daha önce Avrupa’da yarıştığı FIBA Saporta Kupası, FIBA EuroChallenge Kupası ve ULEB Avrupa Kupası’nı kazanan Ataman’ın tek eksiği THY Avrupa Ligi Kupası.

Avrupa’da 4. kupasını kazanmayı hedefleyen Ataman, İtalya’nın Montepaschi Siena takımıyla 2002’de FIBA Saporta Kupası, Beşiktaş ile 2012’de FIBA EuroChallenge Kupası ve Galatasaray ile 2016’da ULEB Avrupa Kupası’nı elde etmişti. Anadolu Efes, kupayı kazanması durumunda ise Ergin Ataman, hem ULEB Avrupa Kupası’nı hem de THY Avrupa Ligi’ni kazanan 3. başantrenör unvanını alacak. Bu iki kupayı daha önce almayı sadece Dusan Ivkovic ve David Blatt başarmıştı.

CSKA Moskova 8. şampiyonluğun peşinde

Son 17 sezonun 16’sında Dörtlü Final’de mücadele eden CSKA Moskova, Avrupa Ligi’nde 8. şampiyonluğunu istiyor. Rus temsilcisi, Avrupa basketbolunun bir numaralı kupasında 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008 ve 2016’da şampiyonluk ipini göğüsledi. Son olarak 2016’da Almanya’nın başkenti Berlin’de Fenerbahçe’yi finalde yenerek kupaya uzanan CSKA, yine bir Türk takımını geçerek kupaya ulaşmaya çalışacak.

Anadolu Efes, CSKA’yı 6 yıldır yenemiyor

Anadolu Efes, CSKA Moskova’yı 6 yıldır mağlup edemiyor. Rus rakibi karşısında son galibiyetini 22 Şubat 2013’te alan lacivert-beyazlılar, daha sonraki 8 maçı da kaybetti. Avrupa Ligi tarihinde 20 kez karşılaşan iki takım arasındaki rekabette galibiyet sayılarında CSKA Moskova’nın 17-3 üstünlüğü bulunuyor.