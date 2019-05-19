Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, "Önceden de konuştuğumuz gibi yarı finalde yenildikten sonra bu maçı oynamak zor. Ama iki gün öncesine göre bu akşam başka bir imaj vermeyi başardık. Oyuncularım mücadele etti. Şimdi hemen çip değiştirip, Türk liginde play-off'lara hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'e karşı ilk yarıyı 40-38 önde kapattıktan sonra bazı oyuncuları riske atmamak için değişiklikler yaptığını aktaran Obradovic, gösterdikleri mücadeleden dolayı oyuncularına teşekkür etti.

Maçın son çeyreğinde sakatlanarak sedye ile sahayı terk eden Fenerbahçe Beko'nun ABD'li oyuncusu Erick Green'in durumu hakkında da bilgi veren Obradovic, "Henüz durumu hakkında bir bilgimiz yok. Hastaneye gitti." diye konuştu.