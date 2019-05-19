Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın en yakın takipçisi Medipol Başakşehir’i 2-1 yenmesinin ardından bitime bir hafta kala 22. şampiyonluğunu garantilenmesiyle taraftarlar kutlamalara başladı. İstiklal Caddesi'nde toplanan çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar şampiyonluğu doyasıya kutladı. Meşaleler yakarak tezahüratlarda bulunan taraftalar Taksim Meydanı'na doğru gelerek kutlamalara burada devam etti. Polis ekipleri kutlamalar esnasında yoğun güvenlik önlemleri aldı.