Galatasaray’ın en yakın takipçisi Medipol Başakşehir’i 2-1 yenmesinin ardından bitime bir hafta kala 22. şampiyonluğunu garantilenmesiyle taraftarlar kutlamalara başladı. İstiklal Caddesi'nde toplanan çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar şampiyonluğu doyasıya kutladı. Meşaleler yakarak tezahüratlarda bulunan taraftalar Taksim Meydanı'na doğru gelerek kutlamalara burada devam etti. Polis ekipleri kutlamalar esnasında yoğun güvenlik önlemleri aldı.
Taksim'de şampiyonluk coşkusu!
19.05.2019 - 22:11 | Son Güncelleme: 19.05.2019 - 22:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaraylı taraftarlar Taksim İstiklal Caddesi’nde toplanarak 22. şampiyonluğu kutladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : taksim,galatasaray,
625704 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/625704.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
32
19
9
4
67
31
36
66
2
Başakşehir
32
19
9
4
47
19
28
66
3
Beşiktaş
32
18
8
6
68
42
26
62
4
Trabzonspor
32
16
9
7
59
43
16
57
5
Malatyaspor
32
13
8
11
46
41
5
47
6
Konyaspor
33
9
16
8
40
38
2
43
7
Alanyaspor
32
12
6
14
35
41
-6
42
8
Antalyaspor
32
12
6
14
35
52
-17
42
9
Çaykur Rizespor
32
9
13
10
45
46
-1
40
10
Fenerbahçe
32
9
13
10
40
43
-3
40
11
Kayserispor
32
10
10
12
33
46
-13
40
12
Kasımpaşa
33
11
6
16
51
59
-8
39
13
Sivasspor
32
9
11
12
44
48
-4
38
14
Ankaragücü
32
10
7
15
34
50
-16
37
15
Göztepe
32
10
4
18
35
41
-6
34
16
Bursaspor
32
6
15
11
26
36
-10
33
17
Erzurum BB
32
7
11
14
34
42
-8
32
18
Akhisar Bld.Spor
32
6
7
19
31
52
-21
25
33. Hafta Maçları
17.5.2019
Kasımpaşa 1 - 1 Atiker Konyaspor
18.5.2019
Antalyaspor 3 - 0 Yeni Malatyaspor
18.5.2019
Trabzonspor 2 - 1 Beşiktaş
19.5.2019
Akhisarspor - Kayserispor
19.5.2019
Bursaspor 0 - 0 Göztepe
19.5.2019
Alanyaspor - Çaykur Rizespor
19.5.2019
Galatasaray - Medipol Başakşehir Fk
20.5.2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fenerbahçe
20.5.2019
Mke Ankaragücü - Sivasspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
34
21
9
4
67
32
35
72
2
Gençlerbirliği
34
22
4
8
50
28
22
70
3
Hatayspor
34
19
10
5
57
22
35
67
4
Osmanlıspor
34
19
5
10
49
26
23
62
5
Gazişehir Gaziantep
34
17
8
9
60
31
29
59
6
Adana Demirspor
34
17
7
10
50
36
14
58
7
Altınordu
34
16
9
9
50
33
17
57
8
Ümraniye
34
14
11
9
44
37
7
53
9
Boluspor
34
14
7
13
41
41
0
49
10
Altay
34
12
11
11
52
40
12
47
11
İstanbulspor
34
10
13
11
45
46
-1
43
12
Adanaspor
34
9
10
15
41
49
-8
37
13
Giresunspor
34
8
12
14
32
41
-9
36
14
Eskişehirspor
34
9
8
17
44
66
-22
35
15
Balıkesirspor
34
11
7
16
36
45
-9
34
16
Afjet Afyonspor
34
7
9
18
38
55
-17
30
17
Elazığspor
34
6
7
21
38
64
-26
25
18
Karabükspor
34
0
3
31
10
112
-102
0