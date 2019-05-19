Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmaya çok iyi başladıklarını, golü erken bulduklarını belirterek, ilk 45 dakika iyi oynadıklarını aktardı.

İkinci yarıya konuk takım Çaykur Rizespor'un daha baskılı başladığını belirten Yalçın, "Penaltıdan golü buldular. Penaltıdan sonra onların da pozisyonu var bizim de pozisyonlarımız var. Açık bir müsabaka oldu. Bunun da nedeni iki takımın da artık ligde bir pozisyonunun kalmaması olabilir. İki tarafta sadece sıralama için oynuyor. İyi bir mücadele oldu, oyuncular da sahada iyi niyetle mücadele ettiler. Dostça güzel bir müsabaka oldu. Skor da adaletli oldu. Onlar da kazanabilirdi biz de kazanabilirdik. Bana göre denk bir müsabakaydı. Adaletli bir skor” dedi.

“Umarım yeni sezon herkes için hayırlı olur”

Sezonun sonlarında bu tür müsabakaları oynamanın zor olduğunu vurgulayan Yalçın, oyuncuların artık bütün sezonun yorgunluğunu yaşamaya başladığını belirtti. Yalçın, ”Önümüzdeki hafta Medipol Başakşehir ile formalite maçına çıkacağız. O maçtan sonra herkes tatile çıkacak. Umarım yeni sezon herkes için hayırlı olur” diye konuştu.