Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında evinde konuk ettiği Başakşehir’i 2-1 yenerek, 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamladı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte onlarca Galatasaray taraftarı sokaklara inerek sevinç gösterisinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig’de 22. şampiyonluğu ilan eden Galatasaray’da Karabük’te taraftarlar, şampiyonluk coşkusuyla sokaklara döküldü. 100. Yıl mahallesine akın eden onlarca Galatasaray taraftarı, şampiyonluk kutlamalarına başladı. Ellerinde meşalelerle birlikte sokakları adeta bayram havasına çeviren sarı-kırmızı taraftarlar şampiyonluğun sevincini doyasıya yaşadı. Bir taraftar da köpeğine giydirdiği forma ile şampiyonluğu yaşadı.