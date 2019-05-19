Spor Toto Süper Lig’de 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da kaptan Fernando Muslera ayrı bir gururu daha yaşadı. Süper Lig tarihinde sarı-kırmızılı takımla 5. şampiyonluğunu kazanan Uruguaylı file bekçisi, bu alanda ligde en çok şampiyonluk yaşayan yabancı oyuncu olarak adını tarihe kazdı. Muslera’yı bu alanda 4’er kupa zaferiyle Popescu ve Hagi takip etti.
Fernando Muslera tarihe geçti
19.05.2019 - 22:23 | Son Güncelleme: 19.05.2019 - 22:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, bu sene yaşadığı 5. zaferle Süper Lig'de tarihinde en çok şampiyonluk kazanan yabancı futbolcu olarak tarihe geçti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fernando Muslera,Galatasaray,
625707 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/625707.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
32
19
9
4
67
31
36
66
2
Başakşehir
32
19
9
4
47
19
28
66
3
Beşiktaş
32
18
8
6
68
42
26
62
4
Trabzonspor
32
16
9
7
59
43
16
57
5
Malatyaspor
32
13
8
11
46
41
5
47
6
Konyaspor
33
9
16
8
40
38
2
43
7
Alanyaspor
32
12
6
14
35
41
-6
42
8
Antalyaspor
32
12
6
14
35
52
-17
42
9
Çaykur Rizespor
32
9
13
10
45
46
-1
40
10
Fenerbahçe
32
9
13
10
40
43
-3
40
11
Kayserispor
32
10
10
12
33
46
-13
40
12
Kasımpaşa
33
11
6
16
51
59
-8
39
13
Sivasspor
32
9
11
12
44
48
-4
38
14
Ankaragücü
32
10
7
15
34
50
-16
37
15
Göztepe
32
10
4
18
35
41
-6
34
16
Bursaspor
32
6
15
11
26
36
-10
33
17
Erzurum BB
32
7
11
14
34
42
-8
32
18
Akhisar Bld.Spor
32
6
7
19
31
52
-21
25
33. Hafta Maçları
17.5.2019
Kasımpaşa 1 - 1 Atiker Konyaspor
18.5.2019
Antalyaspor 3 - 0 Yeni Malatyaspor
18.5.2019
Trabzonspor 2 - 1 Beşiktaş
19.5.2019
Akhisarspor - Kayserispor
19.5.2019
Bursaspor 0 - 0 Göztepe
19.5.2019
Alanyaspor - Çaykur Rizespor
19.5.2019
Galatasaray - Medipol Başakşehir Fk
20.5.2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fenerbahçe
20.5.2019
Mke Ankaragücü - Sivasspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
34
21
9
4
67
32
35
72
2
Gençlerbirliği
34
22
4
8
50
28
22
70
3
Hatayspor
34
19
10
5
57
22
35
67
4
Osmanlıspor
34
19
5
10
49
26
23
62
5
Gazişehir Gaziantep
34
17
8
9
60
31
29
59
6
Adana Demirspor
34
17
7
10
50
36
14
58
7
Altınordu
34
16
9
9
50
33
17
57
8
Ümraniye
34
14
11
9
44
37
7
53
9
Boluspor
34
14
7
13
41
41
0
49
10
Altay
34
12
11
11
52
40
12
47
11
İstanbulspor
34
10
13
11
45
46
-1
43
12
Adanaspor
34
9
10
15
41
49
-8
37
13
Giresunspor
34
8
12
14
32
41
-9
36
14
Eskişehirspor
34
9
8
17
44
66
-22
35
15
Balıkesirspor
34
11
7
16
36
45
-9
34
16
Afjet Afyonspor
34
7
9
18
38
55
-17
30
17
Elazığspor
34
6
7
21
38
64
-26
25
18
Karabükspor
34
0
3
31
10
112
-102
0