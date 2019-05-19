Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sofiane Feghouli, takımının Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek şampiyon olduğu müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.



"Şampiyon oldunuz, nasıl hissediyorsun?" sorusuna Feghouli, "Elhamdülillah. Çok mutluyum. Uzun sezon, zor sezon. Çok mutluyum" yanıtını verdi.



"ÇOK ŞANSLI BİR ADAMIM"

Maçta takımının ilk golünü atmasıyla ilgili olarak Feghouli, "Çok şanslı bir adamım. Tüm Galatasaray taraftarına teşekkür ederim. Arkadaşlarıma ve aileme teşekkür ederim. Allah'a teşekkür ederim" ifadelerini kullandı ve sözlerini noktaladı.