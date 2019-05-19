Sofiane Feghouli, takımının Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek şampiyon olduğu müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.
"Şampiyon oldunuz, nasıl hissediyorsun?" sorusuna Feghouli, "Elhamdülillah. Çok mutluyum. Uzun sezon, zor sezon. Çok mutluyum" yanıtını verdi.
"ÇOK ŞANSLI BİR ADAMIM"
Maçta takımının ilk golünü atmasıyla ilgili olarak Feghouli, "Çok şanslı bir adamım. Tüm Galatasaray taraftarına teşekkür ederim. Arkadaşlarıma ve aileme teşekkür ederim. Allah'a teşekkür ederim" ifadelerini kullandı ve sözlerini noktaladı.
Sofiane Feghouli: Çok mutluyum
19.05.2019 - 23:36 | Son Güncelleme: 19.05.2019 - 23:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray'ın yıldızı Sofiane Feghouli, şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.
Sofiane Feghouli, takımının Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek şampiyon olduğu müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.
Etiketler : Galatasaray,
625716 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/625716.aspx
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Y.
A.
P.
1
Galatasaray
33
20
9
4
69
32
37
69
2
Başakşehir
33
19
9
5
48
21
27
66
3
Beşiktaş
33
18
8
7
69
44
25
62
4
Trabzonspor
33
17
9
7
61
44
17
60
5
Malatyaspor
33
13
8
12
46
44
2
47
6
Antalyaspor
33
13
6
14
38
52
-14
45
7
Konyaspor
33
9
16
8
40
38
2
43
8
Alanyaspor
33
12
7
14
36
42
-6
43
9
Çaykur Rizespor
33
9
14
10
46
47
-1
41
10
Kayserispor
33
10
11
12
35
48
-13
41
11
Fenerbahçe
32
9
13
10
40
43
-3
40
12
Kasımpaşa
33
11
6
16
51
59
-8
39
13
Sivasspor
32
9
11
12
44
48
-4
38
14
Ankaragücü
32
10
7
15
34
50
-16
37
15
Göztepe
33
10
5
18
35
41
-6
35
16
Bursaspor
33
6
16
11
26
36
-10
34
17
Erzurum BB
32
7
11
14
34
42
-8
32
18
Akhisar Bld.Spor
33
6
8
19
33
54
-21
26
33. Hafta Maçları
17.5.2019
Kasımpaşa 1 - 1 Atiker Konyaspor
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Antalyaspor 3 - 0 Yeni Malatyaspor
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Trabzonspor 2 - 1 Beşiktaş
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Akhisarspor - Kayserispor
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Bursaspor 0 - 0 Göztepe
19.5.2019
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Galatasaray 2 - 1 Medipol Başakşehir Fk
20.5.2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fenerbahçe
20.5.2019
Mke Ankaragücü - Sivasspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
34
21
9
4
67
32
35
72
2
Gençlerbirliği
34
22
4
8
50
28
22
70
3
Hatayspor
34
19
10
5
57
22
35
67
4
Osmanlıspor
34
19
5
10
49
26
23
62
5
Gazişehir Gaziantep
34
17
8
9
60
31
29
59
6
Adana Demirspor
34
17
7
10
50
36
14
58
7
Altınordu
34
16
9
9
50
33
17
57
8
Ümraniye
34
14
11
9
44
37
7
53
9
Boluspor
34
14
7
13
41
41
0
49
10
Altay
34
12
11
11
52
40
12
47
11
İstanbulspor
34
10
13
11
45
46
-1
43
12
Adanaspor
34
9
10
15
41
49
-8
37
13
Giresunspor
34
8
12
14
32
41
-9
36
14
Eskişehirspor
34
9
8
17
44
66
-22
35
15
Balıkesirspor
34
11
7
16
36
45
-9
34
16
Afjet Afyonspor
34
7
9
18
38
55
-17
30
17
Elazığspor
34
6
7
21
38
64
-26
25
18
Karabükspor
34
0
3
31
10
112
-102
0