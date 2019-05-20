Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Tekvando Şampiyonası’nda millî sporcu İrem Yaman, kadınlar 62 kiloda altın madalya kazandı. İngiltere’nin Manchester şehrinde düzenlenen organizasyonun son gününde kadınlar 62 kiloda tatamiye çıkan İrem Yaman, sırasıyla Tunuslu Ameni Layouni, Özbek Feruza Sadikova, Çinli Zongshi Luo ve Fransız Magda Wiet-Henin’i yenerek adını finale yazdırdı.

TARİHE GEÇTİ

İrem Yaman, finalde Brezilyalı Caroline Santos'u 21-7 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. İrem, iki defa dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu olarak tarihe geçti. Millî tekvandocu, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılım yolunda da büyük bir avantaj elde etti. İrem 2015’te de altın kazanmıştı.