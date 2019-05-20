Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

THY Euroleague’de tarihinde ilk defa final oynayarak büyük bir başarıya imza atan temsilcimiz Anadolu Efes, finalde karşılaştığı Rus ekibi CSKA Moskova’ya 91-83 mağlup oldu. Euroleague’deki unutulmaz sezonunu ikinci sırada tamamlayan lacivert-beyazlılar, ikinci çeyrekte 14 sayıya kadar çıkan farkı eritip öne geçse de toparlanan CSKA Moskova sahadan galibiyetle ayrıldı. Maça dışarıdan çok yüksek yüzdeyle hücum ederek başlayan CSKA, ilk çeyreği 29-20 önde tamamladı. İkinci çeyrekte pota altındaki sertliğini arttıran ve dışarıdan rakibine kolay sayı imkânı tanımayan Efes, Larkin’in etkili oyunuyla soyunma odasına girilirken farkı iki sayıya kadar indirdi: 42-44.

Sonuna kadar

Üçüncü çeyrekte her iki takım da çember altından skor üretmeye gayret ederken, Efes’te Dunston’ın dördüncü faulünü alınca Efes’in rotasyonunun nispeten daraldı. Clyburn’un üçlükleriyle oyunun kontrolünü yeniden eline alan CSKA farkı yeniden çift haneli sayılara çıkardı: 63-52. Kalan bölümde Larkin ve Micic’in etkili oyunuyla farkı eriten Efes, son bölüme 68-62 geride girdi. Son çeyreğe Sergio Rodriguez’in üçlüğüyle başlayan CSKA, hücum ribauntlarıyla yakaladığı şansları iyi değerlendirdi. Ergin Ataman’a çalınan teknik faulle 4,45 dakika kala CSKA farkı açtı ve maçtan da galip ayrılarak şampiyon oldu.

Mola alsana Ergin Hoca!

Anadolu Efes - CSKA Moskova maçında Fenerbahçe taraftarları “Mola alsana Ergin Ataman” diye bağırınca Ergin Ataman ile Fenerbahçe taraftarı arasında tartışma çıktı. Başkan Ali Koç, Fenerbahçe taraftarını sakinleştirmek için tribüne geldi.