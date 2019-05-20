Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

O varsa şampiyonluk vardır... O Galatasaray’ın başarılarının perde arkasındaki isimlerden biridir... Mustafa Cengiz yönetiminin ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak’tan bahsediyoruz. 6. defa yönetimde yer aldığını ve hepsinde de şampiyon olduklarını belirten Albayrak’ın Fenerbahçe maçı sonrasındaki açıklamaları dikkat çekiciydi. Sarı-kırmızılı idareci “Bir takım şampiyon edilecekse, çıksınlar açıklasınlar, ilan etsinler, kimse de boşuna uğraşmasın. Zamanı gelince çok şey paylaşacağım” demişti. Dün maç sonu konuşup konuşmayacağı sorulan Albayrak “Bugün (dün) sahada konuştuk. 3 puan aldık ve şampiyon olduk. Ortamı germeye gerek yok” dedi.

Çakır’a sempatim var

Albayrak, 22. şampiyonlukla ilgili ise “Allah’ımıza şükürler olsun. Çok üzüntülü geceler yaşadık. Hiç uyumadığım geceler oldu. Sabahlara kadar uyumadım. ‘Abdurrahim Albayrak transfer nerede’ dediler. Hep ‘şampiyon olacağız’ dedik. Tecrübeye dayanarak konuşmuyorum. Biz boşuna konuşmuyoruz. Bundan sonra konuşan insanlar dikkatli olarak sezon sonunu beklemesi lazım. Mayıslar Galatasaray’ındır. 22. şampiyonluğumuz tüm camiamıza ülkemize hayırlı olsun. Cüneyt Hoca’ya (Çakır) ayrı bir sempatim ve saygım vardır. Kadıköy’de de Cüneyt hoca’yla şampiyon olmuştuk” ifadesini kullandı.

Yüksek gerilim

Başakşehir Bajic’in golüyle öne geçti. Emre Belözoğlu topu tribünlere vurdu. Taraftar, Başakşehirli oyunculara yabancı madde attı. Yedek kulübeleri karıştı. Hakem Cüneyt Çakır, itiş kakış yaşayan G.Saraylı İsmail Çipe ile Başakşehirli Adebayor’a sarı kart gösterdi. İkinci yarıda da kulübeler arası gerilim sonrası Fatih Terim ile Orhan Ak tribüne yollandı.

Yine aynı son!

Medipol Başakşehir, son 3 sezonda olduğu gibi şampiyonluk şansını yine son haftalarda kaybetti. 2016-2017 sezonunda Beşiktaş ile yarışını 33. haftaya yitiren Abdullah Avcı ve ekibi, geçen yıl da sonunu görememiş Aslan’a mağlup olmuştu. Bu sezon da Başakşehir’in klasiği değişmedi ve 33. haftada yarıştan koptu.

Delikanlı adam kaçmaz

Medipol Başakşehir’in hocası Abdullah Avcı, kaybedilen Galatasaray maçı sonrası sert açıklamalarda bulundu: Burada gol attığın zaman kulübene saldırı oluyor. VAR kayıtları vardır bakarlar. Bir teknik adam golden sonra kulübeye saldıracak ve 4. hakem bunu görmeyecek. Sonra eski oyuncusuna saldıracak, sonra kulübenin arkasına kaçacak, delikanlı adam devam eder. Kırk senedir bu film devam ediyor. Rakibin kulübesine hakaret ve yumrukla müdahale var. Bunu Avrupa’nın hiçbir yerinde göremezsiniz. Hayatımda yan yollara hiç giremedim. Arka bahçelerden dolaşmadım. Vurup kaçmadım hiç. Doğru yolda yürüdüm hep.

Kupa haftaya

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, şampiyonluk için başta Fatih Terim olmak üzere futbolcu ve taraftarlara teşekkür ederken, “İnşallah Şampiyonlar Ligi’nde bayrağı Türk milleti adına en yükseklere taşır ve dikeriz. Federasyonla kupa için görüşmeler yaptık ama mümkün olmadığını söylediler. Önümüzdeki hafta stadyumumuzda bu şanlı kupayı havaya kaldıracağız” şeklinde konuştu.

DOYUMSUZ SEVİNÇ

Maçın tamamlanmasıyla birlikte G.Saray yedek kulübesindeki tüm oyuncular ve teknik heyet de sahaya girdi. Orta sahada toplanan oyuncular, şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.