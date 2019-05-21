Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, spor camiasının önde gelen isimlerinin katıldığı Kulüpler Birliği iftarında açıklamalarda bulundu. Öncelikle 2018-2019 sezonunu değerlendiren Başkan Orman, “Kulüpler Birliği olarak bu sene 2.’sini düzenlediğimiz, futbol dünyasını birleştirdiğimiz iftara hoş geldiniz. Öncelikle bu iftarda bu sezonu değerlendirelim. Futbol, sporseverler için heyecandır. Her takım, hepimiz son düdüğe kadar terinin son damlasına kadar galibiyet için mücadele ettik. Tüm liglerde şampiyon olan takımları tebrik eder, düşecek takımları da tekrar Süper Lig’de görmek isteriz. VAR sisteminin devreye girmesine rağmen en çok hakemleri konuştuk. Onları anlamaya çalışırken bunların da sürekli sistem içinde olmamasını istedik. Ligin güvenliği adil yönetimle sağlanır. Sporseverlerin maçlara ilgisi adil yönetimle artar. Bu sezon yaşanan hataların VAR sisteminin devreye girmesiyle beraber sona ereceğini yeni sezonda temenni ediyoruz. Türkiye futbol aşığı bir ülke. Yurt dışında sizin Türk olduğunuzu anlayanlar hemen oyuncuların isimlerini söylüyor. Her yıl milyonlarca taraftar statlarımıza geliyor. Bütün bunlara rağmen ülke futbolu olarak marka sıralamasında kötü yerlerdeyiz. Ligin yayıncı kuruluşunun desteğiyle daha çok geliştirmemize gerek var. Yayıncı kuruluşu tehdit etmek yerine iş birliği içinde olmalıyız. Biz de madem bu kadar yıldızları transfer ediyoruz. Bu yıldızların dünya sahnesine çıkması için planlamamızı buna göre yapmalıyız” dedi.

“TFF seçimleri Türk futbolu adına hayırlı olsun”

Fikret Orman, "Avrupa'da futbol yeniden dizayn ediliyor. Artık Avrupa'da daha az takımla olma ihtimalimiz var. Hepimizin bir olup yurt dışında lobi yaparken, yurt içinde de futbolumuzun değerini yükseltmeliyiz. Finansal Fair Play çok önemli hale geldi. İnşallah Türk futbolunun finansal yapılanmasını da sağlayacağız. Sponsorlara felsefemiz kazan kazan anlayışıyla ile birliği kurtarmaktır. Burada markaları daha çok oyunun parçasın haline getirmeliyiz. Sponsorluk sadece formaya ismini ver gerisine karışma değildir. Önümüzdeki günlerde TFF’de bir seçim var. Şimdiden Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyoruz. Adaylığını açıklayan Nihat Özdemir’e başarılar diliyoruz. Yeni sezonla birlikte gerçekten futbol adına çalışan bir sistemin olduğu yeni bir yönetim anlayışı olur” şeklinde konuştu.