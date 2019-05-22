Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Finansal çıkmazdaki Fenerbahçe Kulübü’ne Başkan Ali Koç ve yönetim, ciddi bir tasarruf planlaması içinde. Göreve geldiği günden beri kemer sıkma politikası uygulayan Koç, yeni sezonda da bundan taviz vermeyecek. Personel sayısı ve maaşlar minimumda tutulurken, en büyük hassasiyet transferde gösterilecek. Giderleri kısmaya çalışırken gelirler artırma gayretindeki yönetim, özellikle lisanslı ürün satışlarına ağırlık verecek. Mağaza değil, internet satışları amiral gemisi olacak. Ayrıca, “1 Milyon Üye” projesi kapsamında alınan araziler ile altyapı tesisleri için Gebze’de bulunan arazinin de satılarak kasaya nakit girişi sağlanacak. Erkek basketbol haricindeki branşlarda küçülme gerçekleşecek. Ayrıca, 50 lira olan yıllık aidatların da 200 ila 300 liraya çıkarılması ve 35 bin civarındaki üyeden önemli bir gelir elde edilmesi söz konusu.

KİMSEYE TAVİZ YOK

Ancak asıl hamle maliyetlerin en yüksek olduğu futbol takımında gerçekleştirilecek. Sözleşmesi bitecek oyuncularla yolları ayıracak olan sarı-lacivertliler, böylece 25 milyon avroluk bir ücret yükünden kurtulacak. Başta Elif Elmas olmak üzere sözleşmeli oyunculara gelen teklifler masaya yatırılacak, teknik heyetin de onaylaması halinde satışlar gerçekleşecek. Bu kulvardaki en önemli koz ise Elif Elmas. Yönetim, İngiliz ve İtalyan devlerinin yakın takibinde olan Makedon oyuncudan 20 milyon avroluk bonservis geliri hedefliyor. Bundan sonra yapılacak transferlerde ise maliyet ve yaş kriterleri ön planda bulundurulacak. Takımın yaş ortalamasını belli bir seviyede tutmakta kararlı olan yönetim, sözleşmelerde ise maaş tavanı belirleyecek. Hiçbir oyuncu için beli bir rakamın üzerinde ödeme yapılmayacak.

BRAHIMI ATAĞI

Yeni sezon kadrosu için yoğun mesaide olan Fenerbahçe’de, Başkan Ali Koç da bizzat ter döküyor. Geçen hafta Portekiz’de olan Ali Koç, burada bazı oyuncular için temaslarda bulundu. Koç’un görüştüğü isimlerden birinin de Porto’yla sözleşmesi sona erecek Yacine Brahimi olduğu öğrenildi. Adı daha önce de gündeme gelen 29 yaşındaki Cezayirli sol açık için Koç’un devreye girmesi heyecana sebep oldu. Brahimi için West Ham ve Marsilya’nın da girişimlerde bulunduğu, ancak en iyi teklifi sunanın Fenerbahçe olduğu belirtildi.

KURGULU DÜZEN!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hakem hataları ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. TFF'de yapılacak seçimle birlikte bir değişime gideceklerini kaydeden Koç, "Bizim için kâbus gibi sezon geride kalıyor. İnşallah yeni seçilecek yönetim kurulu, futbolda yaşanması beklenen değişimin ilk adımı olur" derken, "Umarım, sayın Nihat Özdemir bu değişimi başlatır. Profesyonel kadrolardan, yönetimi temsil edenlere kadar topyekün bir değişimde olmamız gerekiyor. Bu konularla ilgili biz Fenerbahçe olarak daha çok ses yükselteceğiz, daha çok konuşacağız. Hakem hataları kurgulanmış bir düzenin parçası. Hakemlerle ilgili en az konuşan biziz, en fazla kırmızı kartı da biz görmüşüz. Kim çok konuşursa, işler onun yönünde pozitif gidiyor. Biz böyle bir ortam olmasını istemiyoruz. Birçok insan üzerinden formayı çıkaramıyor" açıklamasında bulundu.

VALBUENA EVİNİ ÖZLEMİŞ

Fenerbahçe’yle olan sözleşmesinde fedakarlıkta bulunan Mathieu Valbuena, sezon sonunda sarı-lacivertlilerden ayrılmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki hafta yönetimle masaya oturacağını belirten Fransız yıldız “Kesin bir şey söylemek için erken” derken Fransa’dan teklifler aldığını ve eve dönebileceğini dile getirdi.

İSTENMEYEN ADAMLAR

Sözleşmeleri sona erecek oyuncuların tamamıyla yolları ayırması beklenen Fenerbahçe’de anlaşmaları devam eden Kameni, Frey ve Alper de gönderilecek. Ersun Yanal’ın kalemini kırdığı bu isimlerin yanı sıra sağ bek Isla da satış listesinde. Sarı-lacivertliler, bu isimlerden bonservis ya da kiralama geliri hedefliyor.

AVRUPA LİGİ BEKLENTİSİ

Fenerbahçe, üç maçta aldığı seri galibiyetlerle moral bulurken, son haftaya da farklı bir umutla girdi. 43 puanla 8. sırada yer alan sarı-lacivertliler, Antalya maçını kazanmaları ve Konya ya da Alanya’nın puan kaybetmesi hâlinde sezonu 6. bitirecek. Trabzonspor da ceza alırsa UEFA Avrupa Ligi bileti elde edilecek.