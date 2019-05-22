Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, birliğin dün akşam düzenlenen iftarında açıklamalar yaptı. Hakem hatalarına değinen Orman, "Bu sezon VAR sisteminin devreye girmesine rağmen, sürekli hakemleri konuştuk. Futbol için en önemli unsurların başında adil yönetim gelir, ligin güvenliği adil yönetim ile sağlanır. Sporseverlerin maçlara ilgisi, adil yönetim ile artar. Bu sezon yaşanan hataların, inşallah VAR sisteminin devreye girmesiyle beraber yeni sezonda sona ereceğini umuyoruz" derken Federasyon seçimleriyle alakalı olarak da, “İnşallah gerçekten futbol adına çalışan bir sistemin olduğu, yeni bir yönetim anlayışı gerçekleşir” diye konuştu.

HOCA ARIYORUZ

Hakemlerin etki altında maça çıktığını kaydeden Orman, "Hakem hatalarını bir tek MHK'ya bağlamamak lazım. Hakemler çok profesyonel oldular. Herkesin derdi maça çıkmak, para almak, VAR'a gitmek, para almak" derken, "Hakemler etki altında kalıyorsa hakemlik yapmayacak. Yabancı hakem de konuşulabilir. Bu MHK'nin kesinlikle konuşması gereken bir şey" değerlendirmesinde bulundu. Başkan Beşiktaş'ın yeni hocası konusunda da, "Yerli, yabancı oylaması diye bir şey yok. Beşiktaş'ı şampiyonluğa götürebilecek, stresli ortamlarda bulunabilecek bir hoca arayışımız var" bilgisini paylaştı.

ORMAN'DAN BABEL'E TAKİP

Devre arasında Beşiktaş’tan Fulham’ın yolunu tutan ve Galatasaray’la anlaştığı iddia edilen Ryan Babel gözetleniyor. Siyah-beyazlıların Başkanı Fikret Orman’ın, sosyal medya platformu Instagram’da Hollandalı futbolcunun hesabını takip etmeye başlaması dikkat çekti.

FRANSIZLARIN İDDİASI

Beşiktaş’ın, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes’ın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki kalecisi Ciprian Tatarusanu ile ilgilendiği iddia edildi. Fransız basınında çıkan haberde, Karius’u göndermek isteyen Beşiktaş’ın, tecrübeli bir kaleciyi kadrosuna katmak istediği belirtildi.

İZİN SONA ERDİ

Trabzonspor mağlubiyetinin ardından şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi şansını kaybeden Beşiktaş, iki günlük izinin ardından dün çalışmalarına başladı. Pazar günü sahasında Antalya maçına çıkan olan siyah-beyazlıların dünkü idmanında sakat olan Gökhan Gönül takımdan ayrı olarak çalıştı.