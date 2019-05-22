Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gerçekleştirilen iftar programı öncesinde adaylığını açıklayan Şevket Salik, Yeni Malatyaspor'un sportif anlamda her ne kadar başarı sergilese de yönetimsel anlamda problemler yaşadığını dile getirdi. Mevcut yönetimin 5 yılda yaklaşık 30 yabancı futbolcu aldığını ve bunlardan sadece ikisinden kar ettiğini belirten Salik, "Sisokko, Barazite ve Dia'dan 5 milyon Euro zarar edildi. Burada da kulüp menajeri ile yapılan işbirliğinin kulübümüzü zarara uğrattığı aşikardır, her şey ortadadır" dedi.

Takımın şu anda ligde 5'inci sırada olduğunu ancak taraftarın maçlara gitmediğini belirten Salik, "Takım tek adam anlayışıyla yönetiliyor ve şehri ve camiayı kucaklayacak organizasyonlar yapılmıyor. İstanbul'dan yönetilen Malatyasporumuzu biz Malatya'ya emek veren iş adamları olarak bulunduğu kentten yönetmek istiyoruz. Kalıcı olmak, tesisleşme ve altyapı konularında çok ağır adımlar atılıyor. Kulübümüze bağlı altyapı kategorilerinde çok ciddi başarısızlık mevcut. Bunun sebebi ise altyapıdaki önemsizliğin ve düzensizliğin göstergesidir. Ayrıca bu hataların en büyük etkenlerinden biri ise profesyonel bir AR-GE ekibinin bulunmamasıdır" ifadelerine yer verdi.

"Malatya'nın çocuğuna sahip çıkılmıyor"

Mevcut yönetimin, Yeni Malatyaspor'u sıfır borçla teslim aldığını, şu anda ise kulübün çekilen krediler ile yönetildiğini de ileri süren Salik, "Şu anki mevcut yönetim kurulundan hiç kimsenin kulübe maddi katkısı bulunmuyor. Yıllar önce Malatya'yı terk etmiş ve İstanbul'da yaşayan Malatyalılar, takımımız oradan nasıl yönetecek, nasıl katkı sağlayacaklar? Süper Lig'de bulunan Anadolu takımları ve büyük takımlar kendi gençlerini, kendi öz evlatlarını oynatırken, Malatyaspor bu ligde 1 futbolcu bile oynatmıyor. Neden Malatya'nın çocuğuna sahip çıkılmıyor" dedi.

Son kongrede kulübün borcunun 23 milyon TL olarak açıklandığını ifade eden Salik, şunları söyledi:

"Mevcut yönetim, sportif olarak başarılı ancak mali açıdan başarısızdır. Her şeyi Büyükşehir Belediyemize yaptırdılar. Bu sezon satılan oyunculardan gelen gelirin dışında 77 milyon TL gelir var. Halen bu kadar gelire rağmen Yeni Malatyaspor'umuz borçlu mudur? Maç gelirleri ve Ziraat Türkiye Kupası gelirleri hariç. Geçen sene Yeni Malatyaspor'a seçilen yöneticilerden istifa edenler oldu. 'Neden istifa ettiler' diye kendilerine soruyorlardır umarım. Mevcut yönetim seçildiği günden bugüne kadar belediyeden ne kadar destek aldı, kendi cebinden ne kadar harcadı bunlar bilinmiyor. Yeni Malatyaspor kulübümüz bunca yıl Malatya'da bulunan diğer branşlara ne katkıda bulundu?

Öncelikle Allah'ın izniyle seçildiğimiz zamanın ilk günü kulüp binasına gazetecilerle gidip mali tabloyu açıklayacağız. Nerelere ne verildi, ne satıldı, ne alındı? Tek tek kamuoyuna duyuracağız. Ardından ise borçları kapatacağız. Yeni Malatyaspor artık bir sporcu fabrikası olacak, kendi özkaynağından farklı branşlardan sporcu yetiştirecek ve ilk futbol okulunu Malatya'ya biz kuracağız. Altyapı başta olmak üzere A takımda da Malatya'nın kendi değerlerine kendi çocuklarına şans vereceğiz. Şu anki mevcut yönetimin anlaştığı reklam ve sponsorluk anlaşmaları ne kadar ise biz iki katına çıkararak, kulübümüzü maddi açıdan da başarıya ulaştıracağız.

Belediyelerden maddi destek beklemeden kendi yönetimimizin oluşturacağı bütçe ile takımımızı ligin her sezonunda hem mali hem de sportif açıdan başarılı bir kulüp haline getireceğiz. En önemli projemiz ise önceliğimiz 'Yeni Malatyaspor' değil sadece 'Malatyaspor' olarak kalacak, 'Yeni' ibaresinin kalkması için girişimlere başlayacağız. Menajerleri değil taraftarlarımızı mutlu edecek, yürekleri soğutacak futbolcuları kadromuzda bulunduracağız.”