DG Sivasspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, “TFF Kulüp Lisans Kurulu yaptığı toplantıda lisans adayı kulüpleri; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı´nda aranan; sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterleri yönünden inceledi ve 2019-2020 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi. Yapılan incelemeler sonucunda; kulübümüzün stadyum dışındaki tüm kriterleri yerine getirdiği kararı verilmiştir. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda bulunan eksiklikler nedeniyle ise kulübümüze ara kararda UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı verilmemiştir. Stadyumda bulunan eksiklikler şunlardır; Tribün aydınlatmaları, acil aydınlatma sistemi, stat çevresi aydınlatma sistemi, panolardaki eksiklikler, TR-2 alanındaki eksiklikler, soğutma grubu ve saha aydınlatmadaki eksiklik, stat dışı anons sistemi eksikliği, naklen yayın araçlarına yedek güç ihtiyacına cevap verecek jeneratörün bulunmaması, naklen yayına ayrılan yerin tam teşekküllü olmaması, kamera pozisyonlarının eksikliği, naklen yayın araç park yerinin uygun olmaması, akreditasyon odasına stadyum dışarıdan girişinin olmaması, bariyerlerin eksikliği, stadyum yollarındaki yönlendirme levhalarının eksikliği, tribün turnikelerinde blok yönlendirmelerinin olmayışı, itfaiye ve ambulans giriş kapılarının kepenklerinin arızalı olması, güvenlik bekleme odasının mobilyasının olmayışı ve toplamda 749 adet plastik koltuğun kırık ve kullanılamaz durumda olması. Kurul, kriter eksiklerinin tamamlaması için ilgili maddelere göre 30 gün ek süre vermiştir. Eksikler tamamlandıktan sonra lisans başvurusu yeniden değerlendirip karara bağlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
Sivasspor'dan UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı açıklaması
22.05.2019 - 14:52 | Son Güncelleme: 22.05.2019 - 14:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivasspor, kulüp olarak UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alınamamasının nedeninin Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki eksikler olduğunu açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sivasspor,UEFA,
626407 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/626407.aspx
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