Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 21.00'de oynanacak olan karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından satışa çıkarken, müsabakanın en ucuz bileti ise 43 lira olarak belirlendi.



Bugün satışa sunulan Demir Grup Sivasspor, Galatasaray maçının biletlerinde misafir tribününün kısa sürede çok sayıda satıldığı öğrenildi.



Bilet fiyatları şöyle:



1. Kategori (VIP) 65 TL, 2. Kategori (Maraton) 43 TL, 3. Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) 43 TL, Misafir 57 TL.