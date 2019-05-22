Salon: Sinan Erdem 
Hakemler: Serkan Emlek xx, Fatih Arslanoğlu xx, Mehmet Karabilecen xx 
Anadolu Efes: Bryant Dunston xxx 23, Adrien Moerman xxxx 26, Vasilije Misic xx 14, Krunoslav Simon xx 13, Onuralp Bitim x 3, Sertaç Şanlı x 2 
Başantrenör: Ergin Ataman 
Banvit: Şehmus Hazer xx 11, Tolga Geçim xx 7, Alex Perez x 5, Jordan Morgan xxx 20, D.J. Shelton xx 16, Metehan Akyel x 1, Ragıp Berke Atar x 5, Rıdvan Öncel x 7 
Başantrenör: Hakan Demir 
1. periyot: 18-24 (Banvit lehine) 
Devre: 41-44 (Banvit lehine) 
3. periyot: 64-62 (Anadolu Efes lehine) 