Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’de öncelikli gündem finansal fair play ile ilgili olarak gelecek hafta UEFA yetkililerine sunulacak rapor gibi görünse de perde arkasında da sıcak transfer gelişmeleri var. 31 Mayıs’a kadar yaklaşık 65 milyon avro toplamak zorunda olan sarı-lacivertliler, Fener Ol kampanyasıyla ciddi bir mesafe alıp 30 milyon avroyu aşan bir gelire ulaşırken taraftarı asıl heyecanlandıracak gelişme Emre Belözoğlu konusu... Gönül verdiği Fenerbahçe’den ayrılığı hüzünlü olan 38 yaşındaki isim kariyerine noktayı da sarı-lacivertli formayla yapmak istiyor.

Kendini iyi hissediyor

M. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın “Emre’nin önümüzdeki sezon Fenerbahçe’de oynayıp futbolu bırakma isteği var” sözleri de sıcak gelişmeyi teyit ediyor. Yaşı ilerlese de kendine iyi bakan ve bir sezonu daha çıkarabileceğini düşünen Belözoğlu, son dönemlerde Fenerbahçe’ye olan sempatisini ve gönül bağını asla gizlememiş ve sürekli dile getirmişti. Saha içinde sadece oyunu ve futbol zekâsı ile değil aynı zamanda da lider özelliğiyle bilinen Emre Belözoğlu’nun durumunun sezon biter bitmez resmiyet kazanacağı öğrenildi.

Bir Başakşehirli daha

Kanarya’nın girişimi sadece Emre ile sınırlı değil. UEFA’dan çıkacak karara göre durumunu şekillendirecek olan ve B planını da hazırda tutan yönetim kaleci konusunda da bir başka Başakşehirli oyuncuya göz dikti. Barcelona’nın Hollandalı yedeği Casper Cillessen’le başlayan kaleci listesine küme düşen Fulham’ın eski Beşiktaşlısı Fabri ve Bournemouth’un Boşnak eldiveni Asmir Begoviç’ten sonra Mert Günok da eklendi. Fenerbahçe’nin alt yapısından yetişen 30 yaşındaki Mert Günok sözleşmesi devam etmesine rağmen Kanarya’ya sıcak bakıyor.

NE GOLÜ VAR NE ASİSTİ

Fenerbahçe’nin devre arasında Beşiktaş’tan transfer ettiği Tolgay Arslan beklentileri karşılayamadı. Ersun Yanal’ın takımın beyni olmasını hedeflediği Tolgay, forma giydiği11 maçta skora katkı sağlayamazken, isabetli şut dahi çekemedi. Antalya maçında cezası sebebiyle forma giyemeyecek tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe’deki yarım sezonluk tecrübesini sessiz tamamlamış oldu.

VOLKAN SON MAÇINA ÇIKIYOR

Sezonun kapanış maçında Antalya’yı misafir edecek Fenerbahçe’de kaleyi Volkan Demirel koruyacak. Trabzonspor karşılaşması sonrası yaptığı açıklamalar sebebiyle üç maç men alan Volkan, Harun’un sarı kart cezalısı duruma düşmesiyle kaleye geçecek. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek tecrübeli oyuncu büyük ihtimalle kariyerinde son defa sarı-lacivertli formayı giyecek.

STOPER SAKATA GELDİ

Skrtel ve Neustädter ile yollarını ayıracak olan Fenerbahçe, stoper mevkii için bir numaralı aday konumundaki Cristian Zapata’dan vazgeçti. Sarı-lacivertliler, Milan’daki yedi yıllık tecrübesine rağmen özellikle bu sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle 32 yaşındaki Kolombiyalıyı planlarından çıkardı. Zapata sezon başında Fenerbahçe’ye teklif edilmiş ama Comolli’den veto yemişti.

BELA TAKİBE ALINDI

Yeni sezonda kadrosunda derin bir rotasyon planlayan, ancak ekonomik olarak fazla açılmak istemeyen Fenerbahçe, gözünü Fransa 2. Lig oyuncularına dikmiş durumda. Geçen hafta Fransa’da Clermont’un maçını izleyerek Florian Aye ve Mathias Pereira Lage için harekete Damien Comolli’nin, Albacete’de forma giyen 26 yaşındaki Jeremie Bela için de temaslarda bulunduğu öğrenildi.