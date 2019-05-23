Süper Toto Süper Lig’de 45 puanla 6. sırada bulunan ve Avrupa kupalarına katılma şansını devam ettiren Antalyaspor, gelecek sezon için iç transfer çalışmalarına başladı. Kırmızı-beyazlı yönetim 4 yıl önce Eskişehirspor’dan gelen Brezilyalı sol ayaklı savunma oyuncusu Diego ile yeniden anlaştı. Yönetimin Diego ile 2 yıllığına anlaştığı öğrenildi.
Diego, bu sezon ligde 28 maçta forma giyerken, 3 gol atıp, 3 asist yaptı. Diego, bu maçlarda 7 sarı, 1 de kırmızı kart gördü.
Antalyaspor, Diego ile 2 yıllık sözleşme uzattı
23.05.2019 - 12:51 | Son Güncelleme: 23.05.2019 - 12:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalyaspor, sözleşmesi sona eren tecrübeli savunma oyuncusu Brezilyalı Diego ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
Süper Toto Süper Lig’de 45 puanla 6. sırada bulunan ve Avrupa kupalarına katılma şansını devam ettiren Antalyaspor, gelecek sezon için iç transfer çalışmalarına başladı. Kırmızı-beyazlı yönetim 4 yıl önce Eskişehirspor’dan gelen Brezilyalı sol ayaklı savunma oyuncusu Diego ile yeniden anlaştı. Yönetimin Diego ile 2 yıllığına anlaştığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Antalyaspor,Diego,
626626 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/626626.aspx
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27
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Beşiktaş
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25
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Trabzonspor
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17
9
7
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44
17
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8
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2
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Konyaspor
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9
16
8
40
38
2
43
8
Fenerbahçe
33
10
13
10
41
43
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12
7
14
36
42
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43
10
Çaykur Rizespor
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9
14
10
46
47
-1
41
11
Kayserispor
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10
11
12
35
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Kasımpaşa
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13
45
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-6
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Göztepe
33
10
5
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35
41
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Bursaspor
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11
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Erzurum BB
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Takım
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M.
A.
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A.
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Denizlispor
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21
9
4
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32
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2
Gençlerbirliği
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22
4
8
50
28
22
70
3
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