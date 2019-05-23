Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde A Mili Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'ı 25-19, 25-23, 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, 3'te 3 yaptı.

Filenin Sultanları, daha önce Güney Kore ve Hollanda'yı da yenmişti.

Salon: Aleksandar Nikolic

Hakemler: Fabrice Collados (Fransa), Evgeny Makshanov (Rusya)

Türkiye: Cansu, Kübra, Meliha, Hande, Zehra, Ebrar, Simge (L) (Meryem, Ezgi, Şeyma)

Sırbistan: Mihajlovic, Veljkovic, Popovic, Boskovic, Busa, Mirkovic, Pusic (L) (Aleksic, Blagojevic, Antanasijevic, Bjelica)

Setler: 25-19, 25-23, 25-20

Süre: 1 saat 29 dakika (27, 33, 29)