Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek sezonu 3. sırada tamamladı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Mete Kalkavan, Erdinç Sezertam, Samet Çiçek

Beşiktaş: Karius, Necip Uysal (Dk. 71 Mustafa Pektemek), Vida, Isimat-Mirin, Caner Erkin, Hutchinson, Kagawa (Dk. 80 Oğuzhan Özyakup), Quaresma (Dk. 55 Lens), Ljajic, Larin, Güven Yalçın

Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Ben Youssef, Veysel Sarı, Karim Hafez, Tarkan Serbest, Pavelka, İlhan Depe (Dk. 70 Veigneau), Hajradinovic (Dk. 62 Heintz), Trezeguet, Koita (Dk. 84 Perica)

Goller: Dk. 10, 44 ve 45+1 Güven Yalçın (Beşiktaş), Dk. 13 Hajradinovic, Dk. 67 Koita (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 90+4 Lens (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 80 Ljajic (Beşiktaş)

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Güven Yalçın rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi ve topu filelere gönderdi: 1-0.

13. dakikada Kasımpaşa skoru eşitledi. Sol taraftan gelişen atakta ceza sahası içinde boşta kalan topu Koita, Hajradinovic'e çevirdi, Kasımpaşalı oyuncu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

21. dakikada ceza sahasında topla buluşan Trezeguet'in şutunda Karius direk dibinde meşin yuvarlağın kaleye girmesini engelledi.

33. dakikada Quaresma'nın ceza sahası sol çaprazından ayağının dışıyla yaptığı ortada Güven Yalçın topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

40. dakikada Güven Yalçın'la paslaşarak ceza sahasına giren Ljajic, altıpas içinde rakibinin müdahalesiyle meşin yuvarlağın kontrolünü kaybetti. Kaleciyi de geçip kaleye giden topu çizgi üzerinde savunma uzaklaştırdı.

44. dakikada Güven Yalçın, Beşiktaş'ın ikinci golünü kaydetti. Hutchinson'un kafayla ceza sahasına gönderdiği topu uzaklaştırmak isteyen Kasımpaşa savunması meşin yuvarlağa ters vurdu, Güven Yalçın önünde bulduğu topu ağlara gönderdi: 2-1.

45+1. dakikada Güven Yalçın "hat-rick" yaptı. Quaresma'nın ortasında arka direkte topla buluşan Ljajic, pasını içeri çevirdi, Güven Yalçın topu rahat bir şekilde kaleye gönderdi: 3-1.

67. dakikada Kasımpaşa'nın golü geldi. Isimat-Mirin'in kontrolünden çıkan topu kapan Koita ceza sahası içinde düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2.

76. dakikada Caner Erkin'in soldan içeri ortaladığı topa Larin vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

77. dakikada Karius topu Vida'ya vererek oyunu başlattı. Vida'nın hatalı pası sonrasında Karim Hafez önünde bulduğu meşin yuvarlağı doğrudan kaleye gönderdi, top az farkla üstten auta çıktı.

79. dakikada Trezeguet sağdan ceza sahasına girerek şutunu çekti, Karius'tan dönen topu önünde bulan Koita'nın vuruşunda Karius bir kez daha gole izin vermedi.

89. dakikada Oğuzhan Özyakup'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Güven Yalçın'ın şutunda kaleci topun kaleye gitmesini ayaklarıyla engelledi.

Maçın 90+1. dakikasında sarı kart gören Beşiktaşlı futbolcu Lens, 90+4. dakikada ikinci sarıyı ve ardından da kırmızı kartı gördü ve oyun dışında kaldı.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARDAN ABDULLAH AVCI TEPKİSİ

Beşiktaş-Kasımpaşa maçında siyah-beyazlı taraftarlar göreve gelmesi muhtemel isimlerden Abdullah Avcı'yı protesto ederken, Sergen Yalçın lehine tezahürat yaptı.

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, Kasımpaşa maçıyla birlikte siyah-beyazlı camiadaki kariyerini noktalarken, gözler Güneş'in yerine göreve gelecek olan teknik direktörde. Beşiktaş'ta bu görev için Abdullah Avcı, Okan Buruk, Tayfun Korkut ve Lucescu isimleri geçerken, taraftarlar Sergen Yalçın lehine tezahüratta bulundu. Özellikle hafta içinde siyah-beyazlı ekibin Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yla anlaştığı yönünde haberlerin çıkması üzerine, Beşiktaş tribünleri 'Abdullah Avcı yere yatsana' diyerek tempo tuttu ve bu ismin takımın başına gelmesini istemediklerini belirtti.