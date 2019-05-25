Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Abdurrahim Albayrak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Şampiyon olarak geldik buraya, şampiyon olarak gidiyoruz. Sivas’ta iki tane kupa aldık. Bir hafta önce Ziraat Türkiye Kupasını, bugün de Lig Kupasını kazandık. Bu sene iki şampiyonlukla sezonu kapattık. 2-0 öne geçtiğimiz maçı 4-3 kaybettik. Bunun için üzüldük ama birçok futbolcumuzu görme imkanına sahip olduk. Sivasspor’u tebrik ediyorum. İyi bir maç oldu ama yenildiğimiz için üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Çok rahat kazanacağımız maçtan 4-3 gibi bir mağlubiyetle ayrıldık. Her şeye rağmen biz Allah’ıma şükürler olsun şampiyon olduk ve iki kupayı aldık. İnşallah üçüncü kupayı da Ağustos’ta alıp yeni sezona o şekilde devam edeceğiz. Yarın akşam kutlamalarımız var. Bütün taraftarlarımızı stadımıza bekliyoruz, hiç boş yer kalmasın. Doyasıya kutlamak, taraftarlarımızla bu mutluluğu yaşamak istiyoruz. Kupamızı alalım, kendimize de bir baktıralım. Çok yorulduk. Ondan sonra hocamızla beraber oturacağız. Şampiyonlar Ligi’ne hazır bir kadro ile çıkacağımıza emin olabilirsiniz. Taraftarlarımızın içi rahat olsun. Fatih hocam ile bizim olduğumuz yerde şampiyonluklar hep vardır."