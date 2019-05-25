Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Şampiyonluğu geçen hafta Başakşehir’i devirerek kazanan Galatasaray, dün akşam Sivas’ta ligin son maçına çıktı. Kâğıt üzerinde formalite maçı olarak gözüken karşılaşmanın 11’inde Donk, Ndiaye, Marcao, Linnes, Selçuk gibi takımın önemli parçaları yer alsa da önemli yıldızlar yoktu. 4-1-4-1 formasyonunda sahaya konuşlanan Cimbom maça hızlı başladı. 2’de Donk arayı iyi gördü, Linnes de müthiş bir koşu ve son vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0. Ama bir süre sonra oyunda üstünlüğü Sivas cephesi aldı. Douglas ile Diabate sağ çizgiyi çok iyi kullanırken, ileride Muhammet de Semih-Marcao ikilisine zor anlar yaşattı. Aslan'da Ndiaye yokları oynarken Emre Taşdemir, Sinan, Yunus etkisiz kaldı. 34’te Galatasaray ikinci defa sevindi. Linnes’in ortaya çevirdiği topa Muğdat harika tek vuruşla köşeye yolladı: 2-0.

Sivas geri döndü

Galatasaray az gelip öz gelirken, Sivas ilk yarının 40 dakikasında değerlendiremediği pozisyonları son 5 dakikada iyi kullandı. 43’teki köşe vuruşunda İsmail Çipe ilk darbeyi çıkardı ama dönen topu Rybalka ağlara yolladı: 2-1. 45+1’de Sivas soldan hızlı geldi. Erdoğan’ın vuruşunu İsmail çıkardı ama seken topu Hakan iyi takip etti ve durumu eşitledi: 2-2. Galatasaray ikinci yarıya Onyekuru-Ndiaye değişikliğiyle başladı. Oyunun ikinci bölümünde de daha etkili olan taraf yine Sivas’tı. Ev sahibi ekip 53’te Braz, 59’da Kone ile gole yaklaştı. Sarı-kırmızılılar Sinan 64’te kaleciyle karşı karşıya kaldı ama son anda savunmaya takıldı. 73’te Sinan yüzde yüzlük gol fırsatından yararlanamazken basit hatalardan 77’de Rybalka, 79’da Kone’nin golleriyle Sivas 4-2 öne geçti. 82’de Ömer’in ortasında Muğdat skoru belirleyen isim oldu: 4-3.

Kone 10 numara

Galatasaray karşısında takımının son golünü atan Arouna Kone, Sivasspor'da sezonun en skorer ismi oldu. Fildişili oyuncu on defa fileleri havalandırırken, Emre Kılınç onu yedi golle takip etti.

8 ASLAN KADRODA YOK

Hem kupada hem de ligde mutlu sona ulaşan ve Sivas maçını formaliteye çeviren Galatasaray'da yıldızlara erken izin verildi. Takımın değişmezlerinden Muslera, Mariano, Belhanda, Fernando, Luyindama, Nagatomo, Feghouli ve Diagne, Sivas kadrosunda yer almadı. Onyekuru'yu ise yedek soyundurdu. Gündüz U21 maçında görev alan Batuhan Ahmet Şen, Atalay Babacan ve Celil Yüksel, akşam da A takımın yedek kadrosundaydı.

19.05'te kutlama

Sezonu geriden gelip şampiyon tamamlayan Galatasaray, 2018-2019 sezonu şampiyonluğunu Ali Sami Yen Türk Telekom Stadı'nda saat 19.05'te gerçekleşecek galayla kutlayacak. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk töreni şölene dönüşecek. Dev bir sahnenin kurulacağı Türk Telekom Stadyumu'nda LED ekranla tribündeki taraftarlar şampiyonluk kutlamasına dair bütün anları detaylı bir şekilde izleyebilecek. Gecede sürpriz şarkıcılar, DJ performansı, özel ışıklandırma sistemleri, lazer gösterileri, görsel efektler, alev makineleri, discoball logolar ve payroteknik gösterisi şampiyonluk kutlamasına renk katacak.