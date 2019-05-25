Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Ligin son haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Rize'de karşılaştı. Bordo-mavililerin müsabakadan 3-2 galip ayrıldığı karşılaşmanın ardından futbolculardan Hugo Rodallega ve Pereira'nın, takımın kullandığı soyunma odasını temizlerken çekilen görüntülerini takımın genç yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa zamanda büyük ilgi gören paylaşım büyük bir takdir topladı. Yusuf Yazıcı ise paylaşımının altına , "Yakışanı yapalım çünkü biz Trabzonspor'uz" ifadelerine yer verdi.