Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tayland'ın Suphanburi şehrinde düzenlenen şampiyonada Milli Takım,, B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Almanya ile karşılaştı. İlk devreyi 17-16 geride tamamlayan milliler, mücadeleyi de 46-24 kaybetti.

Ay-yıldızlılar bu sonuçların ardından grubu son sırada tamamladı.