Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final ikinci maçında Anadolu Efes, Bandırma’da konuk olduğu Banvit'i 87-77 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

SALON: Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu

HAKEMLER: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Ali Şakacı

BANVİT: Şehmus Hazer 2, Tolga Geçim 18, Alex Daniel Perez 19, Jordan Morgan 14, Davon Shelton Jr. 6, Metehan Akyel 7, Ragıp Berke Atar 8, Rıdvan Öncel, İsmail Cem Ulusoy 3

ANADOLU EFES: Bryant Dunston 18, Krunoslav Simon 15, Adrien Moerman 7, Rodrigue Beaubois 18, Shane Larkin 18, Yiğitcan Saybir 3, Doğuş Balbay 3, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı 5, James Metecan Birsen

1.PERİYOT: 20-26

DEVRE: 41-38

3.PERİYOT: 53-66

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Banvit ile karşılaştı. Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelenin ilk periyodunda Dunston’ın skorer oyunuyla farkı açan İstanbul temsilcisi, bu bölümü 20-26 önde kapadı. Moerman’ın sayılarıyla 12’nci dakika sonrası 22-34 geriye düşen Banvit, bu andan itibaren savunma sertliğini artırdı. Ragıp Berke’nin de iyi oyunuyla 13-0’lık seri yakalayan Bandırma temsilcisi, İsmail Cem’in sayılarıyla 18’inci dakikada 35-34 öne geçti. Devrenin son saniyelerinde Shelton’ın üç sayılık basket-faul atışlarını isabete çevirmesiyle Banvit, soyunma odasına 41-38 üstün girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf konuk ekip Anadolu Efes oldu. Banvit hücumda Rıdvan Öncel ve Jordan Morgan ile sayılar bulsa da 25’inci dakikayı 47-49 geride geçti. Kalan bölümde hücumda daha aktif oynayan Anadolu Efes olunca, İstanbul temsilcisi kader periyoduna 53-66 önde başladı. Konuk ekip son çeyrekte hücumda Shane Larkin ve Bryant Dunston ile sayılar üretirken 35’inci dakikayı 63-73 üstün geçti. Kalan bölümde Banvit geri dönse de Anadolu Efes cevap verince, Anadolu Efes maçı 77-87 kazandı.

Bu sonucun ardından Anadolu Efes, Play-Off’ta yarı finale yükseldi.