Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray kupa törenini ve şampiyonluk kutlamalarını Türk Telekom Stadyumu'nda görkemli bir şölenle yaparken, taraftarlar iki isme tepki gösterdi. Kutlamara "özel işleri" nedeniyle katılamadığı belirtilen Sinan Gümüş ve Mbaye Diagne'nin ismi anons edildikten sonra tribünlerden ciddi bir ıslık sesi yükseldi. Sinan Gümüş sezon içinde taraftarlara "Hepsi Suriyeli" dediği için tepki görmüş ve sonrasında iki kez özür dilemişti.