Galatasaray kupa törenini ve şampiyonluk kutlamalarını Türk Telekom Stadyumu'nda görkemli bir şölenle yaparken, taraftarlar iki isme tepki gösterdi. Kutlamara "özel işleri" nedeniyle katılamadığı belirtilen Sinan Gümüş ve Mbaye Diagne'nin ismi anons edildikten sonra tribünlerden ciddi bir ıslık sesi yükseldi. Sinan Gümüş sezon içinde taraftarlara "Hepsi Suriyeli" dediği için tepki görmüş ve sonrasında iki kez özür dilemişti.
Şampiyonluk kutlamasında Sinan Gümüş'e tepki
26.05.2019 - 01:37 | Son Güncelleme: 26.05.2019 - 01:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Telekom Stadyumu'nda şampiyonluğu kutlayan Galatasaraylı taraftarlar, Sinan Gümüş'e tepki gösterdi.
Etiketler : sinan gümüş,galatasaray,
627227 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/627227.aspx
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Takım
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G.
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M.
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Y.
A.
P.
1
Galatasaray
34
20
9
5
72
36
36
69
2
Başakşehir
34
19
10
5
49
22
27
67
3
Beşiktaş
34
19
8
7
72
46
26
65
4
Trabzonspor
34
18
9
7
64
46
18
63
5
Malatyaspor
33
13
8
12
46
44
2
47
6
Antalyaspor
33
13
6
14
38
52
-14
45
7
Konyaspor
34
9
17
8
40
38
2
44
8
Alanyaspor
34
12
8
14
37
43
-6
44
9
Fenerbahçe
33
10
13
10
41
43
-2
43
10
Çaykur Rizespor
34
9
14
11
48
50
-2
41
11
Sivasspor
34
10
11
13
49
54
-5
41
12
Kayserispor
33
10
11
12
35
48
-13
41
13
Ankaragücü
33
11
7
15
37
51
-14
40
14
Kasımpaşa
34
11
6
17
53
62
-9
39
15
Göztepe
33
10
5
18
35
41
-6
35
16
Bursaspor
33
6
16
11
26
36
-10
34
17
Erzurum BB
33
7
11
15
34
43
-9
32
18
Akhisar Bld.Spor
34
6
9
19
33
54
-21
27
5. Hafta Maçları
14.9.2018
Galatasaray 4 - 1 Kasımpaşa
15.9.2018
Mke Ankaragücü 1 - 0 Akhisarspor
15.9.2018
Beşiktaş 2 - 1 Yeni Malatyaspor
15.9.2018
Göztepe 2 - 0 Kayserispor
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Sivasspor 2 - 2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
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Medipol Başakşehir Fk 4 - 0 Antalyaspor
16.9.2018
Çaykur Rizespor 1 - 1 Bursaspor
16.9.2018
Atiker Konyaspor 0 - 1 Fenerbahçe
17.9.2018
Alanyaspor 1 - 0 Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
34
21
9
4
67
32
35
72
2
Gençlerbirliği
34
22
4
8
50
28
22
70
3
Hatayspor
34
19
10
5
57
22
35
67
4
Osmanlıspor
34
19
5
10
49
26
23
62
5
Gazişehir Gaziantep
34
17
8
9
60
31
29
59
6
Adana Demirspor
34
17
7
10
50
36
14
58
7
Altınordu
34
16
9
9
50
33
17
57
8
Ümraniye
34
14
11
9
44
37
7
53
9
Boluspor
34
14
7
13
41
41
0
49
10
Altay
34
12
11
11
52
40
12
47
11
İstanbulspor
34
10
13
11
45
46
-1
43
12
Adanaspor
34
9
10
15
41
49
-8
37
13
Giresunspor
34
8
12
14
32
41
-9
36
14
Eskişehirspor
34
9
8
17
44
66
-22
35
15
Balıkesirspor
34
11
7
16
36
45
-9
34
16
Afjet Afyonspor
34
7
9
18
38
55
-17
30
17
Elazığspor
34
6
7
21
38
64
-26
25
18
Karabükspor
34
0
3
31
10
112
-102
0